Cuánto gana un cajero de supermercado en septiembre 2026: el salario que cobra

Los cajeros de supermercados alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75 tienen una nueva escala salarial en septiembre de 2026, luego de la aplicación del último tramo del acuerdo paritario de empleados de comercio.

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La actualización surge del entendimiento alcanzado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) con las cámaras empresarias del sector. La negociación estableció una recomposición del 5,7% sobre las escalas de junio, distribuida en tres incrementos nominales y no acumulativos del 1,9% para julio, agosto y septiembre.

Con la última actualización, los salarios de referencia de los cajeros superan los $1,3 millones. Sin embargo, el ingreso final puede ser mayor debido a conceptos como antigüedad, presentismo, horas extras y adicionales específicos vinculados con las tareas de caja.

Cuánto gana un cajero de supermercado en septiembre 2026

La escala salarial distingue tres categorías para los trabajadores que cumplen funciones de cajero. En septiembre, los valores de referencia son:

Cajero A: $1.322.132.

$1.322.132. Cajero B: $1.327.970.

$1.327.970. Cajero C: $1.335.474.

Estos importes corresponden a los valores generales previstos por convenio y no necesariamente representan el monto final que cada trabajador recibe en su cuenta, ya que la liquidación puede incorporar adicionales y también está sujeta a los descuentos correspondientes. Además, durante septiembre tiene impacto la segunda cuota de una asignación extraordinaria acordada en la última negociación salarial.

Cuánto cobra un empleado de comercio

Qué aumento reciben los cajeros en septiembre

La última paritaria de empleados de comercio estableció un incremento total del 5,7% sobre las escalas básicas correspondientes a junio de 2026. La suba se dividió en tres tramos del 1,9%: el primero se aplicó en julio, el segundo en agosto y el tercero corresponde a septiembre.

Los porcentajes son nominales y no acumulativos, por lo que cada incremento se calculó sobre la misma base salarial de junio. De esta manera, septiembre completa la recomposición prevista para el trimestre julio-septiembre.

Qué suma extraordinaria cobran los empleados de comercio

El acuerdo también contempló una asignación extraordinaria por única vez de $50.000, dividida en dos cuotas de $25.000. La primera se liquidó con los haberes correspondientes a julio, mientras que la segunda corresponde al sueldo de agosto y tiene impacto en los ingresos percibidos durante septiembre.

La asignación tiene carácter no remunerativo y no acumulativo. En el caso de los trabajadores con jornadas parciales, reducidas o discontinuas, se abona de manera proporcional a la extensión de la jornada.

Cuánto cobra un cajero en septiembre

Qué pasa con la suma no remunerativa de $120.000

Los empleados de comercio mantienen además la suma fija no remunerativa de $120.000. La última negociación postergó su incorporación completa a los salarios básicos y definió un esquema gradual para transformarla en remunerativa.

El proceso comenzará en diciembre de 2026, cuando se incorporen los primeros $20.000 al básico. El mismo mecanismo se repetirá durante enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2027, hasta completar los $120.000.

Qué adicionales aumentan el sueldo de un cajero

El salario de un cajero puede aumentar por diferentes conceptos previstos en el convenio. Uno de ellos es el adicional específico asociado a las tareas de caja. Para los cajeros de las categorías A y C, el suplemento informado alcanza los $144.198,68. La categoría B, en cambio, cuenta con un régimen particular relacionado con las características de la función y el manejo o faltante de caja.

También se encuentra vigente el adicional por antigüedad, equivalente al 1% por cada año trabajado en la empresa. A este concepto puede sumarse el presentismo, las horas extras y otros suplementos que correspondan.