La llegada del TramBus a la Ciudad de Buenos Aires comienza a transformar el mapa del transporte público. Desde este miércoles 25 de noviembre, una nueva etapa de modificaciones viales alcanza a Caballito y Villa Crespo: varias calles cambian de sentido, incorporan carriles exclusivos y distintas líneas de colectivos deberán adaptar sus recorridos habituales.

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Las modificaciones más recientes alcanzan específicamente a las líneas 55, 92, 135 y 145, con nuevos itinerarios que fueron establecidos mediante las resoluciones 255 y 256 de la Secretaría de Transporte porteña. A su vez, el reordenamiento general del tránsito impactará sobre otras dos líneas: la 42 y la 106. Los cambios forman parte de la preparación para la puesta en marcha del corredor T1 del TramBus, que conectará Nueva Pompeya con Aeroparque.

TramBus: cuáles son las líneas de colectivos que cambian sus recorridos

Las líneas 55, 92, 135 y 145 tendrán modificaciones en distintos tramos de sus recorridos, principalmente en los trayectos de ida. Los cambios buscan adaptar la circulación de los colectivos al nuevo esquema vial de Caballito.

Línea 55: en sus recorridos A y B hacia Morón, circulará por Juan Bautista Ambrosetti y avenida Rivadavia, para ingresar a los carriles exclusivos del Centro de Trasbordo Flores a la altura de Caracas. El regreso hacia Barrancas de Belgrano no tendrá modificaciones.

Línea 145: sus recorridos A, B y C de ida hacia Villa Albertina y el Mercado Central también pasarán por Juan Bautista Ambrosetti y avenida Rivadavia. Los trayectos de regreso hacia Plaza Italia permanecerán sin cambios.

Línea 92: modificará sus recorridos A y C. En dirección al barrio 9 de Abril y hacia avenida Eva Perón y avenida General Paz, respectivamente, circulará por avenida Ángel Gallardo y avenida Doctor Honorio Pueyrredón, para continuar por Doctor Juan Felipe Aranguren. En el regreso hacia Retiro, incorporará las calles Neuquén y Colpayo, las avenidas Avellaneda y Acoyte, y Ferrari.

Línea 135: en su recorrido A hacia Nueva Pompeya, pasará por avenida Doctor Honorio Pueyrredón, Neuquén, avenida Acoyte y avenida José María Moreno. El regreso hacia el Hospital Posadas continuará sin modificaciones.

Además, el nuevo esquema de circulación afectará a las líneas 42 y 106, que también deberán adaptar sus trayectos habituales en distintos sectores de Caballito y Villa Crespo.

Qué calles cambian de sentido por la llegada del TramBus

La reorganización del tránsito incluye modificaciones en cuatro arterias importantes de la zona, que comenzaron a regir el miércoles 25 de noviembre:

Avenida Honorio Pueyrredón: entre avenida Ángel Gallardo y Neuquén, tendrá sentido único hacia Neuquén.

entre avenida Ángel Gallardo y Neuquén, tendrá sentido único hacia Neuquén. Avenida Acoyte: entre Neuquén y avenida Díaz Vélez, circulará en dirección a Díaz Vélez.

entre Neuquén y avenida Díaz Vélez, circulará en dirección a Díaz Vélez. Juan Bautista Ambrosetti: entre Arturo Jauretche y avenida Rivadavia, tendrá sentido único hacia Rivadavia.

entre Arturo Jauretche y avenida Rivadavia, tendrá sentido único hacia Rivadavia. Felipe Vallese: entre Acoyte y Ambrosetti, funcionará con doble sentido de circulación.

Crédito: Prensa de GCBA.

También habilitarán carriles exclusivos para el transporte público sobre avenida Honorio Pueyrredón, entre Juan B. Justo y avenida Avellaneda. A estas medidas se suman nuevas restricciones para estacionar, que comenzaron a implementarse el 3 de noviembre en distintas calles y avenidas del área.

Cómo será el recorrido del TramBus en Buenos Aires

El corredor T1 del TramBus tendrá una extensión de 22 kilómetros y conectará el Centro de Trasbordo de Nueva Pompeya con Aeroparque Jorge Newbery. En su trayecto atravesará ocho barrios porteños: Nueva Pompeya, Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo.

El nuevo sistema funcionará con unidades 100% eléctricas y contará con carriles exclusivos, paradores adaptados, rampas de acceso, espacios para personas con movilidad reducida y pantallas con información en tiempo real. Según las proyecciones oficiales, podrá transportar alrededor de 60.000 pasajeros por día.

La puesta en marcha del TramBus representa una transformación importante para la movilidad porteña, pero también abre interrogantes sobre la convivencia entre el nuevo corredor, las líneas tradicionales y los vecinos de los barrios afectados. En particular, los cambios en Ambrosetti generaron preocupación por el tránsito de colectivos junto al Hospital Durand y por la capacidad del puente que cruza las vías del ferrocarril Sarmiento.

Mientras avanzan las obras y la reorganización vial, quienes utilizan habitualmente las líneas afectadas deberán prestar atención a los nuevos recorridos y a la ubicación de las paradas para evitar demoras y complicaciones en sus viajes.