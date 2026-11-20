Los boletos de colectivo en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires tendrán un nuevo aumento a partir del 1° de diciembre de 2026, en el marco del esquema de actualización mensual de tarifas del transporte público. Los incrementos previstos alcanzan el 4,2% en CABA y el 4% en territorio bonaerense, aunque todavía resta su formalización oficial.

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Con estos ajustes, el boleto mínimo de colectivo pasaría a costar $996,87 en la Ciudad de Buenos Aires y $1.327,10 en la provincia de Buenos Aires, para los pasajeros que utilicen una tarjeta SUBE registrada.

La actualización también alcanzaría al subte porteño, cuyo pasaje subiría a $1.967, y a los peajes de las autopistas de la Ciudad. Los aumentos forman parte de un mecanismo que toma como referencia la inflación y contempla dos puntos porcentuales adicionales. En el caso de la provincia de Buenos Aires, también se considera una variable vinculada con la evolución del precio de los combustibles.

Cuánto costará el boleto de colectivo en Provincia de Buenos Aires en diciembre 2026

Los colectivos que circulan bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires tendrían un incremento tarifario del 4% desde el martes 1° de diciembre. La actualización alcanzaría a las líneas provinciales, identificadas con numeraciones a partir del 200.

De acuerdo con los valores proyectados, las tarifas para los pasajeros con SUBE registrada quedarían de la siguiente manera:

Distancia recorrida Tarifa prevista De 0 a 3 kilómetros $1.327,10 De 3 a 6 kilómetros $1.492,98 De 6 a 12 kilómetros $1.658,87 De 12 a 27 kilómetros $1.990,65 Más de 27 kilómetros $2.340,35

El boleto mínimo pasaría de $1.276,06 a $1.327,10, lo que representa un incremento de $51,04 por viaje.

Por su parte, el tramo de 3 a 6 kilómetros aumentaría de $1.435,56 a $1.492,98.

De esta manera, quienes utilicen colectivos provinciales para recorridos más extensos podrían pagar más de $2.300 por viaje, según la distancia.

Los valores todavía están sujetos a la publicación del cuadro tarifario definitivo por parte de las autoridades bonaerenses.

Cuánto costará el boleto de colectivo en CABA desde diciembre

En la Ciudad de Buenos Aires, las tarifas de los colectivos bajo jurisdicción porteña registrarían una suba del 4,2%. Con esta actualización, el boleto mínimo para recorridos de hasta tres kilómetros pasaría de $956,69 a $996,87.

Los valores previstos para diciembre son los siguientes:

Distancia recorrida Tarifa prevista De 0 a 3 kilómetros $996,87 De 3 a 6 kilómetros $1.107,69 De 6 a 12 kilómetros $1.193,01 De 12 a 27 kilómetros $1.278,40

El incremento se aplicaría sobre las 28 líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro del territorio porteño. Entre ellas se encuentran las líneas 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Es importante tener en cuenta que estos valores corresponden a las líneas bajo jurisdicción de CABA. Los servicios de jurisdicción nacional que conectan la Ciudad con el conurbano bonaerense cuentan con un esquema tarifario diferente.

Cuánto cuesta el boleto con aumento CABA

Cuánto aumenta el boleto de colectivo en diciembre 2026

Los ajustes previstos para diciembre se calculan a partir de un mecanismo de actualización mensual que contempla la evolución de los precios. Para el próximo mes, la suba estimada es del 4,2% en CABA y del 4% en la provincia de Buenos Aires. El esquema considera la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y suma dos puntos porcentuales adicionales.

Aumento de los colectivos en PBA

En territorio bonaerense, el cálculo también puede incorporar la evolución del costo de los combustibles, lo que podría modificar el porcentaje definitivo. Hasta noviembre, los cuadros tarifarios del transporte automotor acumulaban aumentos del 93,80% en la provincia de Buenos Aires y del 61,18% en la Ciudad.

Estas variaciones reflejan una actualización de los costos del transporte superior a la inflación acumulada en el año.