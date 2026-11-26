Elegir una fragancia adecuada, ya sea para uso propio o para regalar, requiere prestar atención tanto a las familias olfativas como a la reacción individual de cada organismo. Según explican desde la Academia del Perfume, un mismo aroma se percibe de manera diferente en cada persona debido al pH de la piel, la temperatura corporal e incluso la alimentación, por lo que probarlo antes de decidir resulta fundamental.

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A su vez, los especialistas aconsejan identificar qué perfil aromático se prefiere (cítrico, floral, fougère, amaderado, ámbar, chipre o cuero) y considerar la ocasión de uso: desde opciones frescas y ligeras para el trabajo o las actividades cotidianas hasta composiciones amaderadas o intensas para la noche, además de adaptarlas a cada estación del año.

Recomendaciones para probar fragancias sin margen de error

Para evaluar distintas muestras sin alterar la percepción, la Academia del Perfume española sugiere seguir una serie de pasos concretos:

Acudir sin aroma previo: No aplicarse perfume antes de probar opciones nuevas y evitar cremas corporales perfumadas en las zonas de testeo.

Usar tiras olfativas a distancia: Vaporizar cada muestra a unos 20 centímetros del papel secante y olerla a unos 2 centímetros de distancia, sin apoyar la nariz. Luego, disponer las tiras en abanico para compararlas.

Despejar el olfato: Si se produce saturación nasal entre muestras, oler la parte interna del propio codo ayuda a recalibrar la percepción.

Testear en la muñeca sin frotar: Aplicar la opción elegida en la cara interna de la muñeca y dejarla secar naturalmente, ya que frotar las muñecas puede romper las moléculas y alterar sus notas. Conviene volver a oler tras unos minutos para apreciar las fases de corazón y fondo, más allá de la salida inicial.

Cinco fragancias destacadas por su aceptación entre las mujeres

Dentro de los lanzamientos consolidados y clásicos vigentes que encabezan las elecciones por su equilibrio de acordes, sobresalen cinco propuestas de distintas familias olfativas que repasó la revista Elle:

Prada Paradoxe (Eau de Parfum): Creada en 2022 bajo la dirección creativa de Miuccia Prada y Raf Simons, pertenece a la familia floral ambarada. Abre con pera, mandarina y bergamota de Calabria; desarrolla un corazón de neroli, flor de azahar y jazmín sambac; y cierra con vainilla Bourbon, Ambrofix (ámbar bioconvertido), benjuí y la molécula de almizcle Serenolide.

El perfume Prada Paradoxe se concibió como un homenaje a la mujer en todas sus facetas.

Tous LoveMe Onyx: De perfil floral ambarado con matices orientales y frutales, equilibra notas dulces mediante avellanas, peonía y pomelo en la salida; orquídea negra y heliotropo en el centro; y vainilla, vetiver y sándalo en la base.

Issey Miyake L'Eau D'Issey (Eau de Toilette): Desarrollada por el perfumista Jacques Cavallier dentro de la familia acuática floral, combina una salida de loto y rosa, un corazón de lirios blancos y peonías, y un fondo amaderado de ámbar, sándalo, almizcle y cedro.