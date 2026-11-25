La red de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires tendrá un cambio desde el próximo martes 1° de diciembre: la línea 68 dejará de prestar su servicio expreso, que conecta Once con la zona norte. La decisión alcanza a los recorridos rápidos, que realizan menos paradas que los servicios comunes, y no supone la eliminación de la línea.

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La modificación fue difundida por el medio especializado Ciudad de Bondis. De esta manera, quienes utilizaban el expreso perderán una opción de viaje más directa, aunque la línea continuará funcionando con sus recorridos habituales.

La línea 68 deja de ofrecer su servicio expreso desde diciembre

A partir del 1° de diciembre, la línea 68 ya no contará con su modalidad expreso. Es un cambio puntual en la prestación: los servicios comunes seguirán circulando y mantendrán la conexión entre Once y la zona norte.

Según repasó Ciudad de Bondis, el servicio rápido había comenzado a fines de 2011, luego de la polémica por la superposición de parte de su recorrido con el servicio diferencial de la línea 194 Plus, que ofrecía mayores comodidades para los pasajeros.

Con la eliminación de esta modalidad, quienes viajaban en el expreso deberán utilizar los servicios regulares de la línea o buscar otras alternativas de transporte para realizar sus traslados.

Cómo seguirá el recorrido de la línea 68

La línea 68 mantendrá sus recorridos habituales entre Bartolomé Mitre y Ecuador, en Once, y la estación de transferencia de transporte público de Vicente López, ubicada sobre avenida Maipú al 75.

En sentido hacia la zona norte, el colectivo circula por avenida Pueyrredón, avenida Santa Fe, Plaza Italia, el viaducto Carranza y avenida Cabildo. Luego continúa por el corredor del Metrobús Norte-Cabildo, cruza la avenida General Paz y sigue por el Metrobús Norte-Maipú hasta llegar a Vicente López.

Crédito: Google Street View.

En sentido contrario, el recorrido parte de la estación de transferencia de Vicente López, atraviesa los corredores del Metrobús Norte, avenida Cabildo y el viaducto Carranza, y continúa por avenida Santa Fe y avenida Pueyrredón hasta regresar a Once.

Cuánto costará el boleto de colectivo en Provincia de Buenos Aires en diciembre 2026

Los colectivos que circulan bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires tendrían un incremento tarifario del 4% desde el martes 1° de diciembre. La actualización alcanzaría a las líneas provinciales, identificadas con numeraciones a partir del 200.