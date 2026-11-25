La Ciudad confirmó que la línea 68 dejará de prestar su servicio expreso a partir del próximo martes 1° de diciembre, una modificación que afectará a una de las modalidades de transporte que conectan el barrio de Once con la zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

{{{htmlAmp}}}

La medida no implica la desaparición de la línea, sino el fin de sus servicios rápidos, que circulan con menos paradas que los recorridos comunes.

¿Cómo quedará el recorrido de la línea 68 desde diciembre 2026?

La línea 68 dejará de ofrecer su modalidad expreso. La medida alcanzará únicamente a ese servicio, por lo que no implica la eliminación total de sus recorridos habituales.

La prestación rápida había comenzado a fines de 2011, luego de la polémica por la superposición de parte de su itinerario con el servicio diferencial de la línea 194 Plus, que ofrecía mayores comodidades a los pasajeros, según repasó Ciudad de Bondis.

Con el cambio, quienes utilizaban el expreso ya no contarán con esa alternativa.

Sin el servicio exprés, ¿cuál es el recorrido de la línea 68?

Recorrido A por VIADUCTO CARRANZA

IDA: desde BARTOLOMÉ MITRE y ECUADOR por BARTOLOMÉ MITRE, AVENIDA PUEYRREDÓN, GENERAL LUCIO NORBERTO MANSILLA, LARREA, AVENIDA SANTA FE, Calzada Circular de PLAZA ITALIA, ingreso a carriles exclusivos CENTRO DE TRANSBORDO PACÍFICO, VIADUCTO CARRANZA, AVENIDA CABILDO, ingreso al carril del Metrobús NORTE - CABILDO a la altura de la calle TENIENTE BENJAMÍN MATIENZO, carril del Metrobús NORTE - CABILDO, salida del carril Metrobús NORTE - CABILDO a la altura de la calle PICO, carril general del Metrobús NORTE - CABILDO, cruce AVENIDA GENERAL PAZ, carril general Metrobús NORTE - MAIPÚ hasta el Nº 75 donde ingresa a la ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE CORTA Y MEDIA DISTANCIA DE VICENTE LÓPEZ.

VUELTA: Desde la ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE CORTA Y MEDIA DISTANCIA DE VICENTE LÓPEZ sita en AVENIDA MAIPÚ Nº 75 por carril del Metrobús NORTE - MAIPÚ a la altura de AVENIDA GENERAL PAZ, cruce AVENIDA GENERAL PAZ, carril del Metrobús NORTE - CABILDO, salida del carril del Metrobús NORTE - CABILDO a la altura de la calle JORGE NEWBERY, carril general del Metrobús NORTE – CABILDO, AVENIDA CABILDO, VIADUCTO CARRANZA, AVENIDA SANTA FE, ingreso a carriles exclusivos CENTRO DE TRANSBORDO PACÍFICO a la altura de la calle BONPLAND, salida de carriles exclusivos CENTRO DE TRANSBORDO PACÍFICO a la altura de la calle THAMES, AVENIDA SANTA FE, AVENIDA PUEYRREDÓN, AVENIDA RIVADAVIA, ECUADOR hasta BARTOLOMÉ MITRE.