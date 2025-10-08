La institución abrió sus puertas en 1960 (Foto: buenosaires.gob.ar)

El Instituto Anunciación de María anunció que cerrará sus puertas tras finalizar el ciclo lectivo 2025 por decisión de las Hermanas Vicentinas de Zagreb. La noticia fue dada a conocer a la comunidad educativa hace unos días, con el proceso de matriculación abierto para el 2026, e implica la venta del edificio en Belgrano R.

La institución que se encuentra en Virrey del Pino al 3541, forma parte de la Congregación Hermanas de Caridad de San Vicente de Paul de Zagreb, funciona desde 1960, inició con un jardín de infantes y cuatro años después abrió su primer ciclo primario. Su cierre generó desconcierto y protesta por parte de los padres, quienes se manifestaron frente a las puertas del establecimiento este lunes.

Las familias no había recibido ningún tipo de advertencia previa sobre un posible cierre, algo que los sorprendió, ya que en las puertas del colegio había carteles con información para inscribirse al ciclo lectivo 2026. Sin embargo, en septiembre del 2024 se les había notificado que la escuela enfrentaba "dificultades económicas".

¿Por qué cierra el Instituto Anunciación de María?

El instituto tiene seis décadas de trayectoria y una subvención estatal del 80% con una jornada simple. A lo largo de estos años, en el 2000 abrieron el secundario con orientación en comunicación. Desde hace unos cuatro meses atraviesa una crisis de matrícula, especialmente en el nivel inicial y en los primeros años de primaria, donde los curso apenas alcanzan los nueve alumnos.

La institución atraviesa desde hace unos cuatro meses una crisis de matrícula,

Mientras que todos los últimos años de primaria y toda la secundaria mantienen sus cifras históricas, con un estimado de 28 estudiantes por curso. Hoy el aproximado de alumnos en todo el establecimiento es de 230.

Según la madre superiora provincial, hermana María Celia Aguilar, la decisión del cierre se tomó tras una proceso de "reflexión, asesoramiento profesional y consultas" con la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP).

“Después de haber buscado y evaluado todas las alternativas posibles, con profundo pesar, hemos decidido cerrar el Instituto Anunciación de María y vender la propiedad para poder afrontar las indemnizaciones correspondientes al personal”, leyó la madre superiora ante la comunidad que se había congregado para manifestarse.

El cierre de la institución se da un contexto marcado por la tendencia en la descendencia en la natalidad, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy son cada vez más quienes tienen hijos a edades más elevadas. Además, el fenómeno se agravó tras la pandemia, lo que llevó al cierre de numerosos cursos de nivel inicial y al incremento de vacantes libres en jardines y escuelas primarias del Área Metropolitana.

De todas maneras, los padres cuestionaron la drástica medida. “La decisión fue unilateral, abrupta y sin alternativas. No hubo advertencias previas ni instancias de diálogo reales. Nadie fue convocado, nadie fue escuchado”, expresaron en una carta dirigida a las religiosas.