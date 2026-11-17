Los pasajeros de la aerolínea Plus Ultra afectados por la reciente cancelación de vuelos entre Ezeiza, Buenos Aires y Madrid podrán reclamar la devolución de su dinero, según el canal de compra que hayan utilizado. La suspensión se da en el marco de una reestructuración financiera y operativa atravesada por el aumento de los costos, las dificultades de liquidez y un resultado operativo negativo.

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Además, no se fijó una fecha de regreso de la ruta que la empresa había presentado como parte de su desembarco en la Argentina. La firma había anunciado su llegada en octubre del año pasado e inició sus operaciones en mayo del 2026, pero seis meses después decidió la suspensión del servicio; junto con las rutas de Perú, previamente había sido interrumpido el trayecto que conectaba con Colombia.

Esta tarde, la firma —junto con Air Europa— decidió suspender sus vuelos previstos entre Madrid y Caracas para este martes, en consonancia con Iberia, que se sumó a la decisión de cancelar operaciones en Venezuela. Según informaron medios locales, las aerolíneas seguirán de cerca la situación y reanudarán sus rutas en cuanto las "condiciones de seguridad sean adecuadas".

¿Cómo pedir la devolución de los pasajes Plus Ultra?

Según informó la empresa, los pasajeros afectados recibirán instrucciones por correo electrónico. Cada viajera deberá canalizar su reclamo de acuerdo al canal mediante el cual realizó la compra del boleto. Quienes lo hayan hecho a través de una agencia de viajes deberán gestionarlo allí.

Para las compras realizadas a través del sitio web de la aerolínea u otros canales directos, la firma comunicó que habilitará el trámite en su portal de reclamos. “Todas las gestiones se realizarán conforme a la normativa aplicable”, señaló la compañía.

Además, aseguraron que se atenderán los casos "con la mayor agilidad posible" y se dará prioridad a quienes tienen fechas de viaje más próximas. La reducción previa de frecuencias ya había generado reclamos de pasajeros.

¿Qué pasó con Plus Ultra?

Una de las razones para la reestructuración de la firma es el encarecimiento del combustible, que elevó en más del 50% el gasto previsto para este año: tenían previsto destinar 69,13 millones y finalmente será alrededor de 104,83 millones de euros. La empresa vinculó el aumento de costos con acontecimientos geopolíticos, tragedias naturales y cierres de espacios aéreos por conflictos bélicos.

A inicios de octubre, Plus Ultra había reducido de cinco a dos las frecuencias semanales entre Buenos Aires y Madrid por un período de dos meses. En ese entonces, también el aumento de los gastos operativos y a los desvíos hacia Montevideo derivados de las obras en Ezeiza.

Por otro lado, la empresa negocia con acreedoras y argumentó que las medidas se debieron a la necesidad de reforzar su estructura económica y sostener la continuidad de las operaciones. Entre febrero y agosto de 2026, la aerolínea registró un resultado operativo negativo de 31,08 millones de euros.

Según informaron, también afrontan problemas de tesorería y falta de liquidez. Los ajustes también se hicieron sentir en España, donde iniciaron un despido colectivo para su centro de Madrid. Esta situación afectó a 679 trabajadores, de los cuales 668 están en actividad y 11 en situación de excedencia.