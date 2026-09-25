Crisis habitacional: El proyecto de ley que propone bajar los costos para alquilar una vivienda

El alquiler de una vivienda es cada vez más difícil en la Argentina producto del costoso desembolso inicial que debe realizarse. El dato surge de una Encuesta Permanente de Hogares realizada por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos bonaerense y la Universidad Nacional del Noroeste (UNNOBA), que detalla la evolución en las locaciones desde hace una década y remarca la caída abrupta de propietarios. Es por ello que el Colegio impulsa un proyecto de ley para dar soluciones a un alto porcentaje de la población.

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De acuerdo con el informe, para el año 2007 el 13% de los hogares del país alquilaba, mientras que actualmente esa cifra llegó al 18,4%. A ello debe sumarse que el aumento de inquilinos "osciló entre 25% y 50% en los últimos 20 años, según el aglomerado urbano", e Incluso en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Gran Rosario y Gran Córdoba, "la suba supera el 50%".Luis Colao, presidente del Colegio de Martilleros explicó a El Destape que actualmente, "el alquiler representa alrededor de un 36% del salario promedio, y si a eso se le suman los servicios llega a más del 50%", un cóctel que provoca que "con el nivel salarial promedio actual, la demanda se ha retraído".

Es por ello que la entidad trabaja en un proyecto de ley para establecer un "Régimen de Alquiler Social", destinado a las personas "cuyo monto locativo mensual inicial no supere al sueldo básico de un empleado de la administración pública fijado por la Ley 10.430 (categoría 20 por 48 horas), de $388.050,73".

El martes pasado se reunieron con el diputado massista Rubén Eslaiman y también acercaron el escrito al legislador bonaerense Avelino Zurro de Unión por la Patria. "Desde 2018 que venimos con esta propuesta", dijo Colao y agregó: "esperemos que ahora, que el tema está mucho más en agenda, podamos avanzar".

Los detalles de la nueva norma

Los beneficios que propone el proyecto apuntan a que los locatarios sean eximidos de una serie de costos administrativos. Entre ellos, que "los honorarios de martilleros y corredores públicos por intermediación, o de cualquier profesional que de manera alguna intervenga en la confección de contratos serán abonados por los locadores, de acuerdo a las escalas arancelarias de cada una de las profesiones". También, "los informes que tramiten ante el Registro de la Propiedad Inmueble serán sin costo para el locatario", y se deberá realizar una "revisión del tope de la valuación fiscal para la exención del pago de Impuestos de Sellos".

Respecto de los trámites necesarios para tener luz y gas, la iniciativa establece que "se considerarán suficientes para la obtención de los servicios por parte de las empresas prestadoras de los mismos la presentación del contrato respectivo, con las firmas certificadas por los Juzgados de Paz respectivos, o en caso de haberse realizado con la intervención de un profesional con la firma y sello del matriculado junto con las partes y la certificación del Colegio Profesional, en todos los casos dichas certificaciones serán gratuitas para los Locatarios".

Además, las empresas prestadoras de servicios "no cobrarán costo alguno por cargo de conexión, reconexión, cambio de titularidad u otro para los alquileres alcanzados por el Régimen de Alquiler Social".

Los costos de tener luz y gas

"Si un inquilino que va a pedir luz a una empresa privatizada va a encontrarse con que le piden un depósito en garantía, que los contratos estén con firma certificada. O sea, tiene que pagar más de $100.000 para tener ese servicio, lo cual nosotros consideramos que es un exceso", aseguró el presidente del Colegio.

Lo mismo ocurre con el gas: "queremos que no le cobren al inquilino beneficiario del alquiler social, los depósitos, entradas, cambio de titularidades, rehabilitación de servicio y una cantidad de costos que le insume poder acceder al alquiler".

Desde el Colegio detallaron que la empresa de luz, EDEN cobra $43.842,54 por cargo por conexión, y en caso de rehabilitación $32.513,27. El depósito en garantía es proporcional aunque tiene un mínimo de $45.000 y además exige la certificación de 3 firmas en un contrato que oscilan en $35.000 cada una. "Para bajar la luz tenés como mínimo $194.000", afirmaron.



