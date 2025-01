Tras el cierre de la fábrica, ahora la histórica empresa de calzado despidió personal de su outlet 

Una histórica fábrica despidió a todos sus empleados

En el marco de la crisis económica en la que entró el país por culpa de las medidas del presidente Javier Milei, una histórica fábrica de calzados cerró sus puertas y despidió a más de 400 trabajadores.

Esto trajo un fuerte impacto en la localidad donde estaba la planta, ya que son muchas familias que se quedaron sin su fuente de ingresos. Y pese a que el panorama ya de por si es oscuro, se sumó otra mala noticia pues se sumaron nuevos despidos.

La planta de zapatillas Dass, que fabricaba calzado para Adidas, entre otras marcas, anunció que cerrará el 20 de enero sus puertas en la ciudad bonaerense de Coronel Suárez. Pero eso no es todo, ya que también se confirmó que le enviaran el telegrama de despidos a los trabajadores de un Outlet de calzado que es parte de la empresa.

La representante del gremio del calzado UTICRA Mariela Holzmann confirmó el cierre del local y el despido de los seis empleados que allí trabajaban. "Entendemos que es una decisión que no da opción a nada. No hay mucho en que pensar sobre eso y afecta a mucha gente", lamentó en declaraciones a La Nueva Radio Suárez.

El intendente de Coronel Suárez cargó contra Javier Milei

El intendente Ricardo Moccero se refirió al cierre de la planta y a la consecuencia de que cientos de trabajadores queden en la calle en la localidad que tiene 42 mil habitantes. "Siempre cuando es sorpresivo y hay despidos masivos es algo que nos saca a todos porque le habían dado vacaciones a los trescientos y pico de empleados y aprovecharon las vacaciones para mandar los telegramas", criticó.

"Hoy uno de los socios me mandó un comunicado en el que dicen que dada las condiciones que se están sucediendo siguen apostando al país pero desde El Dorado, Misiones, que está cerquita de Brasil y tienen todo pegado. No es un problema local sino que es más eficiente la producción allá donde no tienen prácticamente flete", agregó el intendente marcando la búsqueda de la empresa de abaratar los costos por la crisis.

En ese sentido, el jefe comunal apuntó contra el gobierno de Javier Milei y las medidas económicas: "El calzado subió 50 por ciento y nadie compra. Hay una recesión con el calzado deportivo en todos lados. Hay una firma que cerró en Las Flores y otra en Chivilcoy. Están destruyendo la industria del calzado. Es muy difícil para estas empresas que den marcha atrás".