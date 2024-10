Grupo empresario español vendió su constructora y se va da Argentina en medio de la crisis generado por Milei

Una empresa constructora mundial deja el país

Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia el país entró en una crisis económica y uno de los sectores más fuertemente golpeados es uno que fue fundamental para el crecimiento en los últimos años: La construcción. En ese contexto, una importante firma a nivel mundial de origen español se fue del país.

Se trata de una empresa de un grupo español que ante la paralización de las obras vendió su participación en una firma constructora nacional donde era poseedora de la mayoría de las acciones.

La empresa en cuestión es Dragados, una compañía del grupo español ACS, encabezado por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Dicha empresa vendió su participación en la firma constructora argentina Dycasa y formalizo así su salida de Argentina.

Dycasa es una empresa está especializada en la construcción de grandes infraestructuras, públicas y privadas y tiene 50 años de trayectoria en Argentina, pero las políticas del presidente Javier Milei de terminar con la obra pública puso en jaque a la compañía.

Producto de la crisis económica, Dragados vendió el 66,1 por ciento de las acciones y el 88,8 por cuento de los derechos de voto que tenía sobre la firma a Inversora Mercedes SA, por un total de 2 millones de dólares. Inversora Mercedes, es una sociedad de reciente formación integrada por Juan Ignacio Abuchdid, fundador y CEO del Grupo IEB (Invertir en Bolsa), especializado en finanzas; Martín Pablo Gándara, dueño de la marca de indumentaria Atomik, y Ezequiel Martín Fernández, director de Natal Inversiones.

En marzo de este año los trabajadores de la empresa sufrieron un duro revés, ya que la compañía cerró su planta localizada en San Pedro y despidió a todos sus empleados. Allí tenía un plantel de mano de obra calificada como mecánicos, electricistas y capataces.

La construcción es uno de los sectores más golpeados por la crisis.

Empresarios de la construcción piden ampliar el Presupuesto 2025 para el sector

El titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, advirtió por la falta de recuperación del sector y adelantó que para "mantener la infraestructura existente" es necesario cuadruplicar los fondos destinados en el Presupuesto 2025, en el marco de la paralización de la obra pública.

"La obra pública en el Presupuesto 2025 tiene un 0,7% de inversión (del PBI) sobre el producto bruto, que es totalmente insuficiente para mantenimiento de la infraestructura existente", advirtió Weiss, en diálogo con Habrá Consecuencias, por El Destape 1070. En ese sentido, precisó que "el sector necesita cuatro veces más" fondos que lo previsto en el proyecto que el Ministerio de Economía envió al Congreso el 15 de septiembre, es decir, "un 3%" del PBI, aunque eso solo para "mantener la infraestructura existente". En cambio, "si queremos hacer obras nuevas, como ampliar una ruta, eso requiere fondos adicionales" por arriba incluso del 3%.

Weiss advirtió por la caída del empleo en el sector, que no logra recuperarse de los despidos. "En la actividad seguimos un 24% interanual abajo, y en el empleo perdimos cerca de 120.000 trabajadores interanual en julio. No se han recuperado, pero tampoco se está incrementando la pérdida. Si no hay un fuerte desarrollo de las obras de infraestructura, no creo que haya una recuperación inmediata", afirmó.