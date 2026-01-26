Cerró una cadena histórica del país: despidieron a trabajadores de sus 30 sucursales

La cadena de electrodomésticos Start_ cerró su puertas para siempre a finales del 2025 y dejó alrededor de 300 trabajadores sin empleo. La compañía contaba con 30 sucursales en nueve provincias del país, pero no logró afrontar la crisis económica del sector en medio y la caída del consumo que generó el gobierno de Javier Milei.

Los detalles de por qué cerró la reconocida cadena de electrodomésticos Start_

La compañía, fundada en el 2021 por Nicolás Osta y Esteban Isorna, experimentó una gran expansión hasta el 2024 que los llevó a tener sucursales en Rosario, Bahía Blanca, Misiones, San Juan, Salta, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza y todo Buenos Aires. Incluso, Start_ tenía planificado un plan de expansión para mudarse a un nuevo centro de distribución de 4400 metros cuadrados, mejorar su e-commerce y duplicar sus sucursales en los siguientes dos años.

La cedena abrió en 2021 y tenía el objetivo de ampliarse en 2024, pero la caída de ventas llevó a su cierre

Sin embargo, cuando comenzó a caer el consumo de los productos tecnológicos y su situación económica se volvió más complicada. Según fuentes consultadas por El Cronista, a la empresa se le estaba “haciendo cuesta arriba” mantener sus sucursales y hasta tuvieron que dejar una deuda sin paga de $800 millones en pauta publicitaria.

La deuda sumada a la caída del consumo, por la baja del poder adquisitivo de los consumidores, y la competencia con productos internacionales volvieron el panorama todavía más complejo. “El mercado está muy golpeado y los que tienen poder adquisitivo para seguir comprando este tipo de productos están haciendo cada vez más compras en el exterior”, explicaron desde la firma a La Nación.

¿Qué pasó con los trabajadores de Start_?

El cierre fue comunicado a los trabajadores en agosto del 2025 mediante correo electrónico, donde sostuvieron que los despidos se daban “motivos de fuerza mayor”. Si bien Start_ cerró sus 30 sucursales, la empresa decidió mantener sus ventas de manera online.