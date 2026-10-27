Discapacidad: un centro de día vende obras de arte para pagar una deuda de más de $150 millones

Gentileza de foto: Centro Cultural Provincial Chubut

El Centro de Día Nicadpi, instituto chubutense que se dedica a la atención, asistencia y acompañamiento de adolescentes y adultos con discapacidad múltiple y severa, vende 17 obras de arte realizadas por seis artistas locales con colaboración de los concurrentes al centro para pagar deudas de cargas sociales con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Desde el centro señalaron a El Destape que los problemas con los pagos se intensificaron por un "atraso" en el aumento del nomenclador de discapacidad "respecto a la inflación".

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Fuentes del Ministerio de Salud de la Nación señalaron a este portal que el nomenclador "viene aumentando por IPC desde el principio de este año" y que el "último trimestre se dio un aumento de 35% en 3 cuotas".

Sin embargo, Leonardo Carbajo, padre de un joven con discapacidad que asiste a Nicadpi, explicó: "El origen es la baja del nomenclador, la no actualización. El tema de que está congelado el nomenclador y va atrasado el aumento respecto a la inflación". Y añadió: "Todo esto es a partir de estas políticas para con el sector de discapacidad".

Ahora, según señaló, la deuda con ARCA ya supera los 150 millones de pesos. "Se va pagando todo para que funcionen los centros y lo que queda último son las cargas sociales, porque los centros generalmente tienen muchos asistentes", explicó, antes de detallar que en Nicadpi hay 33 concurrentes, entre ellos muchos con discapacidad múltiples, y 35 personas que trabajan para asistirlos. "Lo que ocurre es que es como con todo. Cuando vos tomás muchos préstamos, después tenés una erogación mensual que se te hace muy alta", señaló.

La iniciativa de las obras de arte

A pesar del momento que atraviesan, quienes conforman el colectivo de Nicadpi tienen la intención de saldar la deuda por las cargas sociales, motivo por el que dieron inicio a la iniciativa de la venta de obras de arte a empresas con una metodología que podría ser beneficiosa para ambas partes. La muestra se llama "Miradas que conectan", cuenta con una galería virtual interactiva en 3D y estará disponible de forma presencial en el Centro Cultural Provincial (Ángel Federicci 216, Trelew) hasta fines de noviembre. Participan los artistas Olga Cretton, Karen Nasuti, Diego Iberlucea, Diego Corso Muscia, U Muda (Ezequiel Domínguez) y Celia Gómez.

Desde la organización, explicaron que su idea es venderle la colección completa a una empresa que, en lugar de pagarles, "asuma las cuotas pesificadas de ese plan de pagos en ARCA bajo el concepto de Responsabilidad Social Empresaria". Los integrantes de Nicadpi señalaron que, al deducirla del impuesto a las ganancias, la corporación que adquiera la colección -mediante el contrato de subrogación de deudas- podría ahorrarse decenas de millones de pesos, además de convertirse en el "protector del centro de día".

La nueva Ley de Discapacidad

La crisis que asfixia a estos tipos de centros, muchos de ellos parte del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se profundiza a pesar de la media sanción de la nueva ley, una de las pocas consensuadas entre la oposición y el oficialismo.

El reciente proyecto, que ya cuenta con el visto bueno de la Cámara de Diputados, recoge prácticamente la totalidad de los puntos contemplados en la ley 27.793, que declaró la emergencia en discapacidad en septiembre de 2025. No obsetante, elimina su condición de emergencia y su vigencia transitoria para darle carácter de norma de orden público.