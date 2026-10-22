La Cámara de Diputados dio media sanción, durante la madrugada de este jueves, a las modificaciones en la Ley de Discapacidad, por amplia mayoría gracias a un acuerdo entre el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) y la oposición peronista de Unión por la Patria.

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Ambos espacios alcanzaron un punto en común gracias a que la oposición aceptó no impulsar la extensión de la emergencia en discapacidad, que vencía a fin de año, a cambio de que el oficialismo aceptara introducir varios cambios sustanciales en la ley permanente, perseguidos por los opositores.

En concreto, el oficialismo acordó con Oscar Herrera Ahuad, presidente del bloque de Argentina Federal, un dictamen de mayoría denominado "Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad".

La propuesta recoge prácticamente la totalidad de los beneficios contemplados en la ley 27.793, que declaró la emergencia en discapacidad en septiembre de 2025. Aunque, precisamente, elimina su condición de emergencia y su vigencia transitoria para darle carácter de norma de orden público, cuyos efectos permanentes trasciendan a los gobiernos de turno.

¿Cuáles son los cambios?

Estos son los principales cambios introducidos por Diputados. Se trata, en general, de cuestiones que estaban vigentes por la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada el año pasado y que vencía a fin de este año. Pero que, de ser ratificadas por el Senado, pasarán a integrar las leyes de discapacidad ya existentes previamente, y por lo tanto a ser permanentes.