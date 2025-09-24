Esta madrugada los casos policiales conmocionaron a todo el país, después de confirmarse el macabro hallazgo de tres cuerpos sin vida en una casa de Florencio Varela, que, horas más tarde, se confirmó que pertenecían a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las tres chicas desaparecidas en La Matanza.

Quiénes son los cuatro detenidos

Las fuerzas de seguridad detuvieron a cuatro personas hasta el momento. Una de ellas sería el hombre que manejaba la camioneta a la que se subieron las chicas el viernes pasado.

También se detuvo a una pareja, de mayores de edad aunque muy jóvenes, que está implicada por limpiar rastros de sangre de las paredes de la casa de Florencio Varela al momento en el que se iniciaron los allanamientos. Se estima que son familiares de la dueña aquel lugar.

Según la información a la que pudo acceder El Destape, la Policía allanó posteriormente un hotel alojamiento, en el cual se hallaba la dueña de la casa junto a un hombre de nacionalidad peruana.

Rápidamente se pudieron establecer vínculos entre la gente de la casa y una banda narco del Villa 1-11-14. Presuntamente, la mujer les alquiló la vivienda a una banda criminal para hacer una fiesta. El fiscal Gastón Dupláa sigue muy de cerca esta hipótesis.

Qué se sabe hasta ahora

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez se habían contactado por última vez con sus familias la noche del 19 de septiembre pasado, cuando iban camino a encontrarse en la rotonda de La Tablada, en el partido de La Matanza.

Por el rastreo de uno de los celulares de las chicas llegaron hasta el domicilio en Florencio Varela, donde por estas horas se encontraron los cuerpos sin vida de tres personas.

La actividad de los teléfonos son en las cercanías de este punto. "Parte de la familia se fue a Florencio Varela, la policía no nos han dicho nada por ahora. Yo me desperté, después de haber dormido una hora, y me dijeron que venga para la rotonda. No tenía información sobre los allanamientos, pero eso lo maneja mi yerno", contó Antonio, el abuelo de dos de las chicas, antes de que se confirmaran la identidad de los cuerpos.

En otra línea de la misma investigación se siguió el recorrido de la camioneta blanca, a la que se tiene registro que subieron las chicas. "Como familia sabíamos de los allanamientos, nos informaron a última hora. Esperamos que sea un error, no queremos pensar lo peor", dijo Federico, el primo de Morena y Brenda, y agregó: "Tengo entendido que a mis tíos, los padres de las chicas, les mostraron las cámaras de seguridad y ellos pudieron confirmar que eran las tres chicas las que se subían a la camioneta".