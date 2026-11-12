El creador de Evita en la 9 de Julio impulsa un Francisco gigante: "Será nuestro Cristo Redentor"

Alejandro Marmo, autor de los monumentales murales de Eva Perón que se encuentran en el edificio del Ministerio de Desarrollo Social sobre la avenida 9 de Julio, impulsa realizar un monumento gigante a las tres T —Tierra, Techo y Trabajo— en homenaje al papa Francisco. La iniciativa busca convertir uno de los principales mensajes del pontífice argentino en una obra de grandes dimensiones capaz de transformarse en una postal de la Argentina y en un lugar de reunión. "Tiene que ser nuestro Cristo Redentor", planteó el escultor, que imagina una construcción de gran escala y fuerte significado colectivo.

{{{htmlAmp}}}

La propuesta tiene como referencia otras obras gigantes que se convirtieron en símbolos de sus países. Perú acaba de inaugurar en el Callao una estatua de 14 metros de altura dedicada al papa León XIV, considerada la más grande del mundo en homenaje a un pontífice. Brasil tiene al Cristo Redentor, una de las imágenes más reconocibles del planeta, mientras que Armenia construye una gigantesca estatua de Jesucristo que proyecta convertirse en la más grande del mundo. En esa dimensión simbólica y cultural se inscribe la idea de Marmo: crear una obra que trascienda el homenaje religioso y se convierta en una referencia visual de la identidad argentina.

"Está espiritualidad ya es una conexión entre los argentinos y constituye el icono. La necesidad de lo humano se está imponiendo para sobrevivir a la inteligencia artificial. El mensaje de Francisco abarca todo el cielo argentino. Francisco es a Argentina como el Cristo Redentor en Brasil", explica Marmo desde Roma. En la Argentina hace más de una década que no se trabaja sobre la monumentalidad en homenajes y más aún vinculadas a la fé.

El artista también vinculó la iniciativa con la capacidad de Francisco para generar consensos y reunir a sectores diversos de la sociedad. "Hace mucho no encontramos un liderazgo que una a tantos argentinos juntos. Francisco lo logró, es indiscutible", sostuvo.

La propuesta de Marmo llega luego de la visita del papa León XIV a la Argentina y de una serie de gestos que volvieron a poner en primer plano el legado de Francisco. Uno de ellos fue la fotografía que difundió el Vaticano, en la que se ve a León XIV a bordo del papamóvil, pasando frente a los monumentales retratos de Eva Perón en la avenida 9 de Julio. La imagen, publicada por Vatican News, se convirtió en una de las postales más comentadas de la visita por el peso simbólico de Evita en la historia política argentina.

Para Marmo, esa imagen sintetiza parte de la identidad nacional. "Creo que comprende la postal de Buenos Aires: un símbolo que sintetiza la identidad de Argentina, la avenida 9 de Julio, la llegada del Papa León y los murales metafísicos de Evita, símbolos de la justicia social", sostuvo.

El escultor también planteó que el monumento a las tres T no necesariamente necesita partir de un espacio físico ya determinado. "El espacio ya está, sólo hay que encontrarlo en lo invisible, como fue con los murales de Evita, la Virgen y el Cristo hecho con descarte en el Vaticano, y el abrazo en el aeropuerto de Roma. Son obras que existen más allá del plano visible", señaló.

En cuanto a la realización de la obra, Marmo adelantó que buscará incorporar materiales reciclados y promover la participación de trabajadores en su construcción. "Tengo claro que la obra se va a hacer con descarte tecnológico", explicó. De esa manera, el proyecto también buscaría expresar en su propio proceso de construcción el mensaje de las tres T: Tierra, Techo y Trabajo.

A lo largo de su trayectoria, Alejandro Marmo desarrolló buena parte de su obra a partir de materiales de descarte, con esculturas y construcciones que recuperan elementos desechados para transformarlos en piezas artísticas. Esa búsqueda también lo llevó a trabajar junto al papa Francisco, con quien compartió proyectos atravesados por una concepción del arte ligada a la reutilización y a la crítica de la cultura del descarte. El vínculo con el pontífice tuvo como punto de encuentro una mirada sobre aquello que la sociedad considera inútil y que, sin embargo, puede recuperar valor a través de una nueva intervención.

Esa experiencia está presente en la propuesta del monumento a las tres T. Marmo imagina una obra construida con residuos tecnológicos, en línea con la austeridad que caracterizó a Francisco y su prédica contra el consumo y el desperdicio. La intención es recuperar componentes y materiales que quedaron obsoletos por el avance tecnológico para convertirlos en una escultura de grandes dimensiones. En esa transformación, el artista encuentra también un sentido simbólico: aquello que fue descartado puede convertirse en algo bello y trascendente, del mismo modo que el mensaje de Francisco busca recuperar la dignidad de quienes quedan al margen.

La idea recupera uno de los conceptos centrales del pontificado de Francisco. Las tres T fueron una consigna que el Papa llevó a distintos encuentros con movimientos populares y organizaciones sociales, como una síntesis de las condiciones necesarias para garantizar una vida digna. La propuesta apunta ahora a transformar ese mensaje en una obra que trascienda la figura del propio Francisco y se incorpore al patrimonio simbólico argentino.

En ese sentido, el artista también vinculó el legado del Papa con la igualdad de derechos y la justicia social. "Lo que siento es que la verdad siempre se manifiesta en lo que queda. Y sigue hablando. Hay una construcción de igualdad de derechos, porque antes de que haya un canto de libertad tiene que haber igualdad", reflexionó.

Consultado sobre la llegada de León XIV y su presencia en el país, Marmo destacó el estilo del nuevo pontífice y su relación con la convivencia social. "Creo que el poder de gobernar es que conviva todo", afirmó. Y agregó: "Este Papa deja la corriente de serenidad que tiene el poder de gobernar".

La iniciativa de realizar un monumento a las tres T se inscribe así en una búsqueda artística y política más amplia: convertir símbolos que marcaron la historia argentina en expresiones capaces de proyectarse hacia el futuro. Para Marmo, el desafío es que el mensaje de Francisco siga presente más allá de su pontificado y tenga una representación monumental propia, una obra que pueda convertirse en una postal de la Argentina y un horizonte de lucha para distintas generaciones.