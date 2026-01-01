Volvieron las tapiocas a la Costa Atlántica: qué son y qué hacer si una te pica

Las tapiocas volvieron a encender las alertas en la costa atlántica para este verano. Cada vez los bañistas se encuentran con más de estas pequeñas medusas que pueden generan irritación y malestar en la piel. Conocé qué podés hacer al encontrarte con una.

Qué son las tapiocas y por qué es peligrosa su presencia en la costa

Confundidas habitualmente con las aguavivas, las tapiocas son medusas de apenas un centímetro de diámetro y trasparentes que suelen aparecer en las playas de la Costa Atlántica durante los meses de calor por lo que coinciden con la temporada de verano.

Las tapiocas son medusas transparentes de un tamaño muy pequeño, casi imperceptible

Su pequeño tamaño facilita que quede atrapada en la piel o entre trajes de baño de las personas en el mar, provocando lesiones dolorosas. En concreto, las medusas poseen ocho tentáculos de los cuales cuatro contienen veneno y, como son depredadoras carnívoras, utilizan el veneno para inmovilizar a sus presas. Este puede volverse urticante para los humanos al activarse y puede generar reacciones inflamatorias locales, necrosis y hasta efectos sistémicos en casos graves.

Entre las diferentes formas de evitarlas o reducir el contacto con estos ejemplares se aconseja:

Evitar nadar en aguas donde se haya advertido una fuerte presencia.

Utilizar trajes protectores, especialmente en niños pequeños.

Respectar las advertencias de los guardavidas.

¿Qué hacer si me pica una tapioca?

En caso de que una tapioca te pique es clave no rascarse ni frotar la zona, ya que puede empeorar la irritación y prolongar la molestia en la piel. Si te quedan restos de tentáculos adheridos a la piel, se sugiere retirarlos con suavidad con pinzas o guantes.

La Asociación Toxicológica Argentina advierte no se deben lavar los tentáculos con agua dulce, limpiar con toallas, arena ni con cremas cosméticas, ya que esto puede activar más toxinas. Por el contrario, los especialistas recomiendan limpiar la zona con agua de mar o vinagre, ya que “inhibe el mecanismo de inyección del veneno de los tentáculos de la medusa”.

En caso de que te pique una tapioca es clave tirarse vinagre o agua de mar en la herida y no frotarla

También señalan que es clave no exponer la zona lastimada al sol y aconsejan acudir a un centro de salud en caso de que la molestia se prolongue. La gravedad de la lesión podría llevar a que la persona afectada necesite analgésicos, antiinflamatorios, antihistamínicos, corticoides locales (espuma/aerosol) y/o sistémicos, y el tratamiento adicional de acuerdo a la gravedad de la lesión.