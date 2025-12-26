La playa escondida clave para el verano 2026: cuenta con 20 kilómetros de playa virgen y es ideal para descansar

La Costa Atlántica cuenta con muchas opciones para alejarse de la ciudad y disfrutar de la playa. Sin embargo, un lugar se posiciona como el mejor para descansar durante las vacaciones de verano: La Chiquita. Se trata de un balneario escondido que tiene 20 kilómetros de playa virgen y una tranquilidad ideal para relajarse en paz.

La Chiquita: la playa escondida ideal para descansar

Ubicada en el partido de Villarino, provincia de Buenos Aires, La Chiquita es un balneario que ofrece un entorno agreste y bastante solitario, ya que solo cuenta con 10 habitantes. El lugar es clave para quienes buscan descansar en un destino tranquilo durante las vacaciones de verano y disfrutar de la playa.

En la playa se pueden hacer diferentes actividades deportivas y pescar

La Chiquita cuenta con 20 kilómetros de playa virgen, además de ser ideal para pasar un día de relajación, también es un lugar perfecto para hacer diferentes tipos de actividades al aire libre, como:

Deportes acuáticos: como windsurf, vela, kayak, kitesurf.

como Pesca deportiva, tanto de costa como de embarcado, los ejemplares que suelen destacarse son las corvinas, gatuzos, pescadillas.

A pesar de ser un destino alejado y tranquilo, el balneario cuenta con servicios de guardavidas durante el verano. Además, posee baños y duchas públicas, alquiler de casas para alojamiento, proveeduría, servicio de lanchas y guías de pesca, camping municipal, fogones y conexión wifi.

A dónde queda La Chiquita: cómo se puede llegar

Se puede acceder a la playa de La Chiquita en el kilómetro 781 de la Ruta Nacional N°3, cerca de la localidad de Mayor Buratovich. Una vez allí, se debe transitar 65 kilómetros por un camino de ripio, en buen estado, pero que requiere precaución hasta arribar al balneario.