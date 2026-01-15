Corte de luz masivo: cuándo corresponde hacer el reclamo a Edenor y Edesur por daños.

Este jueves 15 de enero por la tarde la Ciudad de Buenos Aires sufrió un apagón masivo en gran parte de sus barrios. El servicio eléctrico se fue reestableciendo de manera progresiva en diferentes sectores de la ciudad. Para quienes sufrieron daños durante en corte de luz, a continuación explicamos cuándo corresponde hacer el reclamo por daños a Edesur y Edenor.

Cuándo corresponde reclamar a Edesur y Edenor por daños tras un corte de luz

Corresponde reclamar a Edesur y Edenor, dependiendo de la zona de la Ciudad de Buenos Aires, cuando el corte de luz o fluctuaciones de tensión dañan los electrodomésticos y dispositivos. El trámite se debe realizar a través del ENRE, destinado a los usuarios de ambas compañías de electricidad.

Cuando el corte de luz o fluctuación daña un artefacto, corresponde reclamar a Edenor o Edesur.

Para llevar adelante el reclamo hay que tener en cuenta varios puntos:

Si el artefacto dañado es una computadora , hay que detallar las características de sus componentes: fuente, disco rígido, microprocesador, memoria, placa de video.

, hay que detallar las características de sus componentes: fuente, disco rígido, microprocesador, memoria, placa de video. Si el artefacto dañado es un motor de instalación fija , se debe indicar la potencia y tipo de tensión.

, se debe indicar la potencia y tipo de tensión. Si el servicio no está a nombre de quien reclama, hay que presentar además una copia del título de propiedad o del contrato de alquiler, o de un servicio a nombre del primero, o del DNI donde conste el domicilio.

Cuando el dispositivo resulte irreparable: hay que entregar un comprobante de servicio técnico que indique componentes afectados y justifique técnicamente la irreparabilidad, y un presupuesto o factura de compra de un artefacto similar al dañado.

En el caso de lámparas dañadas, se debe presentar la factura de compra de cada lámpara nueva o los tickets de reposición.

Paso por paso: cómo reclamar por daños tras corte de luz

Si se es un usuario afectado por corte de luz, para hacer el reclamo por artefactos dañados hay que tener a mano los siguientes requisitos para iniciar el trámite, tanto online como presencial:

Número de identificación según la distribuidora: número de cliente para EDESUR; número de cuenta para EDENOR.

Número de reclamo ante la distribuidora.

Domicilio (entre qué calles, localidad, barrio, partido, código postal).

Fecha del evento.

Domicilio donde se quiere que el ENRE remita las comunicaciones relativas al reclamo.

Luego, el trámite prosigue de la siguiente forma: