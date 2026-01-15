Apagón masivo en el AMBA: los mejores memes de Twitter

Apagón masivo en el AMBA: los mejores memes.

Un corte masivo de luz afecta a gran parte de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. De acuerdo a la información que dio a conocer el Ente Regulador de Energía Eléctrica, el apagón se dio en medio de un pico de demanda de energía. En medio de la ola de calor, Twitter se llenó interacciones y comentarios indignados y memes: una recopilación con los mejores y más ingeniosas creaciones.

Fuentes del sector energético informaron a El Destape que "hubo un problema en la subestación de Colegiales" de Edenor, lo que provocó los cortes en ese barrio y los aledaños, además de otras zonas más lejanas.

Cuáles son los barrios más afectados por los cortes de luz

En la Ciudad de Buenos Aires, los barrios más afectados fueron Palermo, Núñez, Belgrano, Recoleta, Colegiales, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Chacarita, Caballito, Saavedra, Villa Ortuzar, Villa Urquiza, Agronomia, entre otros.

En el Conurbano, en tanto, se destacaron Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Bulonge y Tigre, en el Norte, y Haedo, Ciudadela, Caseros, 3 de Febrero, Ramos Mejía, Santos Lugares, en el Oeste.