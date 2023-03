Desde Energía afirmaron que el incendio que generó el apagón "está controlado"

El subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Santiago Yanotti, explicó que el corte en gran parte del país se provocó por "un incendio a 8 kilómetros de General Rodríguez" bajo unas "líneas de alta tensión". Prevé que se arregle en "un par de horas".

El subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Santiago Yanotti, afirmó que el apagón en gran parte del país se provocó por "un incendio a 8 kilómetros de General Rodríguez" y garantizó que "en un par de horas, la gran mayoría de los usuarios van a tener restablecido del servicio".

En diálogo con el canal C5N, el funcionario informó que este incendio se produjo "entre las 3 y las 4 de la tarde en un campo "bajo tres líneas de alta tensión que pasan por ahí". Sin embargo, explicó que "se está restableciendo el servicio".

"En un par de horas, la gran mayoría de los usuarios van a tener restablecido del servicio. Pero si hay alguien que no tiene luz desde ayer, es importante que deje asentado el reclamo en la distribuidora o el ENRE", señaló.

Sobre el incendio, aclaró que "se están haciendo las denuncias" y "lo importante es que se lo controle, se apague y se termine con ese cortocircuito". También aclaró que "el incendio está controlado".

Según explicó, este tipo de incendios "genera alteraciones y activan protecciones". "Cuando hay algo sensible o humo, nosotros decimos que se desenganchan, se apagan y dejan de transmitir electricidad. Eso genera demanda que no es satisfecha, esa electricidad que viaja a las distintas provincias del país no llega. Como consecuencia de eso, pasan dos cosas: la primera es que la gente se queda sin servicio y hay oferta eléctrica que no puede entrar en la red", indicó.

"Cuando hay un momento de alta temperatura en la mayoría del país, como era hoy, 25 mil megas se estaban demandando. Este corte quitó unos 9 mil. Más de un tercio de la demanda, la perdió", explicó.

Respecto los puntos del país en los que se cortó, el Secretario explicó que "tenemos una muy buena fuente electrica de las respresas del sur y otra buena cantidad de Yacyretá" por lo que "esos corredores están electrificados, buena parte de la provincia de Buenos Aires tiene electricidad, pero la zona centro y el sur del NOA quedaron sin electricidad".

"Cuyo está arrancando en negro, esto quiere decir que por más que el cable no funcione, se la prende, pero fuera de sistema. Si el arranque es exitoso, un par de horas. Si no, hay que volver a intentarlo y ver qué falló", agregó.

Respecto a la suspensión del servicio de Atucha, Yanotti aclaró que se trató "por una cuestión de seguridad" y que "hay protocolos de seguridad que están funcionando correctamente". "No las centrales nucleares no se apagan ni entran de golpe", agregó.