Cortes de calle en CABA por la visita del papa León XIV: los horarios y todo lo que hay que saber

Cortes de calle en CABA por la visita del papa León XIV.

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir al papa León XIV con un operativo especial que modificará la circulación en dos de sus barrios: Palermo y Recoleta. Los cortes comenzarán de manera progresiva el miércoles 4 de noviembre y se extenderán durante varios días, como parte de la visita del pontífice a la Argentina, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11.

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El dispositivo contempla restricciones en los alrededores del Monumento a los Españoles, donde se realizarán actividades de la agenda papal, y un perímetro de seguridad alrededor de la Nunciatura Apostólica, ubicada sobre avenida Alvear al 1600, donde se alojará León XIV. Las medidas también alcanzarán a vecinos, comerciantes, trabajadores, huéspedes de hoteles y usuarios del transporte público.

Cortes de calles en Palermo por la visita del papa León XIV: qué avenidas estarán afectadas

En Palermo, las principales restricciones estarán concentradas sobre avenida del Libertador, en los alrededores del Monumento a los Españoles. Según informó el Gobierno porteño, los cortes se implementarán en distintas etapas.

El cronograma oficial establece:

Hasta la noche del martes 3 de noviembre: habrá cortes parciales sobre avenida del Libertador, entre avenida Colombia y avenida Sarmiento. Se mantendrán dos carriles habilitados por mano.

habrá cortes parciales sobre avenida del Libertador, entre avenida Colombia y avenida Sarmiento. Se mantendrán dos carriles habilitados por mano. Desde la madrugada del miércoles 4 hasta el sábado 7 de noviembre: se realizarán cortes progresivos sobre avenida del Libertador, entre Sucre y Ugarteche, hasta alcanzar la restricción total.

se realizarán cortes progresivos sobre avenida del Libertador, entre Sucre y Ugarteche, hasta alcanzar la restricción total. Desde la tarde del sábado 7 hasta la madrugada del miércoles 11: habrá cortes totales y controles policiales en los perímetros de seguridad.

Durante esta última etapa, los vecinos y trabajadores podrán ingresar a los sectores restringidos por los cruces habilitados de avenida Santa Fe, avenida Luis María Campos y avenida Las Heras, de acuerdo con el mapa oficial.

Papa León XIV.

Los frentistas de avenida del Libertador podrán acceder a sus cocheras hasta la mañana del sábado 7. Además, las autoridades informaron que habrá reubicación de vehículos y contenedores de residuos, junto con modificaciones en los recorridos de algunas líneas de colectivos.

Recoleta: el perímetro de seguridad alrededor de la Nunciatura Apostólica

En Recoleta se establecerá uno de los principales dispositivos de seguridad por la estadía del Papa. Desde las 12 del sábado 7 hasta la tarde del miércoles 11 de noviembre, habrá restricción vehicular total y controles policiales en el área delimitada por avenida del Libertador, avenida Callao, Quintana, Juncal y Cerrito.

La medida responde a que León XIV se alojará en la Nunciatura Apostólica, ubicada en avenida Alvear al 1600. Durante esos días, solamente podrán ingresar frentistas, comerciantes, trabajadores y huéspedes de hoteles y otros alojamientos.

Los únicos puntos habilitados para ingresar y salir del perímetro serán:

Avenida Callao y Quintana.

Libertad y Quintana.

Los vecinos deberán presentar el DNI con un domicilio que coincida con el lugar al que buscan acceder. Quienes no puedan acreditar su residencia o actividad mediante ese documento tendrán que gestionar una placa identificatoria del Gobierno de la Ciudad.

Papa León XIV.

La credencial podrá retirarse en dos puntos:

Sede Comunal 2 (Vicente López 2050): del lunes 2 al viernes 6 de noviembre, de 8 a 16.

del lunes 2 al viernes 6 de noviembre, de 8 a 16. Mesa de atención en Rodríguez Peña y avenida Alvear: del lunes 2 al miércoles 4 de noviembre, de 16 a 20.

Para obtenerla será necesario presentar un servicio habilitado en el domicilio, como ABL, expensas, agua o luz. Los comerciantes y trabajadores deberán aportar documentación que acredite su actividad, como habilitación comercial, constancia de inscripción en ARCA, recibo de sueldo o comprobante laboral.

En el caso de los huéspedes de hoteles y otros alojamientos, será obligatorio mostrar la reserva para ingresar a la zona restringida.

Qué pasa con los autos, las cocheras y los colectivos durante el operativo

El operativo también tendrá consecuencias para quienes viven o trabajan dentro del perímetro de seguridad de Recoleta. Los vecinos deberán retirar los vehículos estacionados en las calles afectadas antes del mediodía del sábado 7 de noviembre.

Los automóviles que permanezcan en el sector después de ese horario serán trasladados por personal y grúas de Tránsito al predio de la Facultad de Derecho, sin costo para sus propietarios.

Quienes retiren sus vehículos podrán estacionarlos a 45 grados en dos sectores habilitados:

Avenida Callao, mano derecha, entre Vicente López y Libertad.

Avenida del Libertador, en sentido hacia Retiro, entre Libertad y Callao.

Además, mientras esté vigente el perímetro de seguridad, no se podrá entrar ni salir de las cocheras de los edificios ubicados dentro de la zona restringida.

Los comercios también deberán anticipar el abastecimiento de mercadería, ya que la circulación de proveedores y servicios tendrá limitaciones según el día:

Sábado 7: durante toda la jornada.

durante toda la jornada. Domingo 8: desde la mañana hasta la tarde.

desde la mañana hasta la tarde. Lunes 9: desde la mañana hasta el mediodía.

desde la mañana hasta el mediodía. Martes 10: desde la mañana hasta el mediodía.

desde la mañana hasta el mediodía. Miércoles 11: desde el mediodía.

El Gobierno porteño confirmó que se reubicarán contenedores de residuos y que algunas líneas de colectivos modificarán sus recorridos durante los días de la visita papal. Se recomienda consultar las actualizaciones oficiales antes de viajar, especialmente si el recorrido habitual atraviesa Palermo o Recoleta.