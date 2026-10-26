El papa León XIV viene a la Argentina: cómo quedan los feriados de noviembre 2026

La llegada del papa León XIV a la Argentina tendrá impacto en el calendario de noviembre de 2026. Después de la confirmación de su visita, el Gobierno nacional ratificó el esquema de feriados previsto para facilitar la organización de las actividades oficiales, los operativos de seguridad y los desplazamientos durante la estadía del Sumo Pontífice.

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De acuerdo con el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial, habrá tres jornadas de feriado entre el lunes 9 y el miércoles 11 de noviembre, aunque no todas tendrán alcance nacional. La medida se suma al feriado del lunes 23 por el Día de la Soberanía Nacional, por lo que noviembre tendrá varias fechas clave para quienes quieran organizar sus actividades laborales, educativas o viajes.

Cuándo son los feriados de noviembre 2026 por la visita del papa León XIV

El cronograma oficial contempla tres jornadas de feriado vinculadas con la visita papal:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.

feriado nacional en todo el país. Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Córdoba.

feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Córdoba. Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

A quiénes alcanza cada feriado y qué pasa con quienes trabajan en otra jurisdicción

El lunes 9 será feriado en todo el territorio nacional. En cambio, para el martes 10 y el miércoles 11, el alcance dependerá de la jurisdicción en la que cada persona desempeñe sus tareas laborales.

El criterio se define por el lugar de trabajo y no por el domicilio particular. Por ejemplo, una persona que vive en la Ciudad de Buenos Aires, pero trabaja en el conurbano bonaerense, estará alcanzada por el feriado del miércoles 11. En el caso inverso, corresponderá el del martes 10.

Papa León XIV.

Además, estará garantizado el 75% de los servicios de transporte público para facilitar la movilidad entre las jurisdicciones alcanzadas y aquellas en las que habrá actividad habitual.

El decreto también dispuso la creación de una unidad especial temporaria dentro de la Jefatura de Gabinete para coordinar las tareas relacionadas con la visita. La estructura tendrá una vigencia de hasta 12 meses desde la entrada en vigor de la medida.

Qué otros feriados quedan en noviembre de 2026

Además de las jornadas establecidas por la visita papal, el calendario nacional contempla el lunes 23 de noviembre como feriado por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20.

De esta manera, quienes viven en la Argentina tendrán dos períodos destacados para organizar descansos durante el mes: el correspondiente a la visita de León XIV, con feriados diferenciados según la jurisdicción, y el fin de semana largo del 21 al 23 de noviembre.

Para planificar viajes, trámites o compromisos laborales, será importante verificar qué fechas rigen en cada distrito y consultar con el empleador las condiciones de actividad correspondientes.