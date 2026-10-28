Artistas que tocan por la visita del papa León XIV en CABA: quiénes son y el cronograma confirmado

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá una importante participación de artistas nacionales. Entre el 8 y el 11 de noviembre, el pontífice recorrerá distintos puntos del país y estará acompañado por músicos, cantantes, agrupaciones corales y bailarines en celebraciones religiosas y encuentros con la comunidad.

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En la Ciudad de Buenos Aires, la programación tendrá dos momentos centrales: la misa prevista para el lunes 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, y la vigilia con jóvenes del martes 10. La grilla combina referentes de la música popular, artistas vinculados con la música católica y figuras del entretenimiento, en una convocatoria que busca reunir distintas generaciones. Según la organización, también participarán más de 600 coristas y 200 músicos en las celebraciones litúrgicas.

Qué artistas tocarán durante la visita del papa León XIV en CABA

La organización dio a conocer los primeros nombres confirmados para las actividades porteñas. La programación incluye músicos de distintos géneros y personalidades que estarán a cargo de conducir algunos de los encuentros.

Para la previa y la misa del lunes 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles fueron anunciados Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes purajhei. Ese mismo día, Agustín Day participará del encuentro con representantes del mundo del trabajo, previsto en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero.

El martes 10, en tanto, el encuentro con jóvenes tendrá una grilla más amplia. Entre los artistas confirmados están Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, junto con Banuev y Tati Domínguez. También participará un ensamble de bailarines.

La conducción estará a cargo de Sofía Martínez e Ignacio Girón, mientras que Alan Madanes y Lucas Rodríguez integrarán la lista de personalidades convocadas para la actividad. La vigilia comenzará a las 20.15 en el Monumento de los Españoles, después del regreso del Papa desde Córdoba.

Cronograma confirmado de las actividades en la Ciudad de Buenos Aires

La agenda porteña de León XIV tendrá actividades religiosas, institucionales y sociales. Estos son los principales horarios previstos para los encuentros que contarán con participación artística.

Lunes 9 de noviembre

9.15: visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, con Abel Pintos y el coro de la institución. La actividad se realizará en la provincia de Buenos Aires, fuera de CABA.

visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, con Abel Pintos y el coro de la institución. La actividad se realizará en la provincia de Buenos Aires, fuera de CABA. 11.30: previa y misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Participarán Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes purajhei.

previa y misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Participarán Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes purajhei. 16.10: encuentro con representantes del mundo del trabajo en la UCA, en Puerto Madero, con la participación artística de Agustín Day.

Martes 10 de noviembre

20.15: vigilia y encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo. La programación artística incluirá a Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, Valentino Merlo, Banuev y Tati Domínguez, además de un ensamble de bailarines. Sofía Martínez e Ignacio Girón estarán a cargo de la conducción.

Los horarios corresponden al cronograma publicado para la visita y podrían estar sujetos a actualizaciones de la organización. La grilla artística difundida hasta el momento tampoco es definitiva: se anticipó que se anunciarán nuevas incorporaciones.

Papa León XIV.

La llegada de León XIV marcará el regreso de un Papa a la Argentina después de la visita de Juan Pablo II en 1987. El recorrido previsto para noviembre incluye la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, con actividades destinadas a comunidades religiosas, trabajadores, jóvenes y fieles.