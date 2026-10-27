Los artistas que tocan por la visita del papa León XIV en Argentina 2026: quiénes son y cronograma confirmado por el Vaticano

El papa León XIV visitará la Argentina del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre de 2026 y la organización ya dio a conocer los primeros artistas que participarán de los distintos encuentros. Desde Abel Pintos, Luciano Pereyra, Nahuel Peninisi y hasta Valentino Merlo, artistas de diferentes géneros, se suman a los encuentros y vigilias del sumo pontífice.

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Visita del papa León XIV: qué artistas tocan y cuándo

Según informaron, durante los encuentros en Córdoba, la provincia y Ciudad de Buenos Aires habrá más de 600 coristas y 200 músicos. Desde la organización adelantaron que en los próximos días se sumarán nuevos nombres.

Por ahora, el cronograma es:

Lunes 9 de noviembre

Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole (9:15): Abel Pintos y el Coro Cottolengo Don Orione.

Previa y misa en el Monumento de los Españoles, Ciudad de Buenos Aires: Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes purajhei.

Encuentro con el mundo del trabajo, Ciudad de Buenos Aires (16:10): Agustín Day.

Más de 600 coristas y 200 músicos participarán de las vigilias y celebraciones

Martes 10 de noviembre

Misa en Córdoba (10:00): José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad, Jairo y Cor Mariae.

Encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles, Ciudad de Buenos Aires (vigilia a las 20:15): Sofí Martínez, Nacho Girón, Banuev, Ensamble de Bailarines, Tati Domínguez, Valentino Merlo, Alan Madanes, Lucas Rodríguez, Maggie Cullen y Nahuel Pennisi.

Miércoles 11 de noviembre

Vigilia y misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján: se presentarán Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea, Ballet Sumampa y Luciano Pereyra.

Cuánto dura la visita del papa León XIV a la Argentina: qué ciudades recorrerá

El papa León XIV permanecerá en la Argentina cuatro días, desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre. Llegará a Buenos Aires desde Montevideo, Uruguay, tras su pasó por el territorio argentino, seguirá su gira por Lima, Perú. Su recorrido en Argentina incluye cuatro puntos: