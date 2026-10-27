Los artistas que tocan por la visita del papa León XIV en Argentina 2026: quiénes son y cronograma confirmado por el Vaticano

El papa León XIV visitará la Argentina del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre de 2026 y la organización ya dio a conocer los primeros artistas que participarán de los distintos encuentros. Desde Abel Pintos, Luciano Pereyra, Nahuel Peninisi y hasta Valentino Merlo, artistas de diferentes géneros, se suman a los encuentros y vigilias del sumo pontífice.
Visita del papa León XIV: qué artistas tocan y cuándo
Según informaron, durante los encuentros en Córdoba, la provincia y Ciudad de Buenos Aires habrá más de 600 coristas y 200 músicos. Desde la organización adelantaron que en los próximos días se sumarán nuevos nombres.
Por ahora, el cronograma es:
Lunes 9 de noviembre
- Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole (9:15): Abel Pintos y el Coro Cottolengo Don Orione.
- Previa y misa en el Monumento de los Españoles, Ciudad de Buenos Aires: Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes purajhei.
- Encuentro con el mundo del trabajo, Ciudad de Buenos Aires (16:10): Agustín Day.
Más de 600 coristas y 200 músicos participarán de las vigilias y celebraciones
Martes 10 de noviembre
- Misa en Córdoba (10:00): José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad, Jairo y Cor Mariae.
- Encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles, Ciudad de Buenos Aires (vigilia a las 20:15): Sofí Martínez, Nacho Girón, Banuev, Ensamble de Bailarines, Tati Domínguez, Valentino Merlo, Alan Madanes, Lucas Rodríguez, Maggie Cullen y Nahuel Pennisi.
Miércoles 11 de noviembre
- Vigilia y misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján: se presentarán Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea, Ballet Sumampa y Luciano Pereyra.
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Cuánto dura la visita del papa León XIV a la Argentina: qué ciudades recorrerá
El papa León XIV permanecerá en la Argentina cuatro días, desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre. Llegará a Buenos Aires desde Montevideo, Uruguay, tras su pasó por el territorio argentino, seguirá su gira por Lima, Perú. Su recorrido en Argentina incluye cuatro puntos:
- La mayor parte de la agenda será en la Ciudad de Buenos Aires, donde tendrá la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), la celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana y una misa y una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.
- En la Provincia de Buenos Aires visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Además, el miércoles 11, irá el Complejo Penitenciario Federal, celebrará una misa en la Basílica de Luján y partirá hacia Lima.
- En Córdoba celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales en la Catedral.