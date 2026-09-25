Corte por obras en el Puente Labruna hasta el lunes: por dónde se desviará el tránsito.

Desde este viernes 25 hasta el lunes 28 de septiembre por la noche permanecerá cerrado Puente Labruna, en el sentido que une la colectora de Av. Cantilo con Av. Udaondo / Av. Figueroa Alcorta /Av. Del Libertador. Además, el sábado habrá reducción de calzada en Cantilo y Lugones de 8 a 16 horas. Según comunicó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad, se realizarán trabajos de hormigonado en las nuevas estructuras que tiene esa conexión vial en el marco de las obras de ampliación.

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En su lugar, durante el fin de semana y la jornada del lunes, el tránsito circulará por la colectora de Av. Cantilo y seguirá camino por esta arteria hacia el norte hasta conectar con Av. Del Libertador, en el enlace que hay debajo de Av. General Paz. La línea 28 de colectivos tomará el mismo desvío.

Corte en Puente Labruna hasta el lunes 28 por la noche. Foto: GCBA

De todas manera, se informó que los trabajos no afectan al nuevo tramo del puente, que une Campos Salles con Lugones y Cantilo, ni tampoco afectarán la pasarela peatonal, o el ingreso a la estación Ciudad Universitaria del ferrocarril Belgrano Norte. Asimismo, el tránsito de la rotonda ubicada en la colectora de Cantilo, que habilita el acceso al predio universitario y los clubes de la zona, seguirá abierta.

La obra que ejecuta AUSA tiene como objetivo la readecuación integral del puente, que pasó de contar con un carril por sentido a disponer de dos carriles por mano, gracias a la construcción de un nuevo puente paralelo al existente. El mismo fue habilitado este 2026 en sentido al río, mientras que el puente original pasó a ser mano única hacia Udaondo.

Por otro lado, se construirá una pasarela peatonal central de aproximadamente cuatro metros de ancho y una bicisenda de 2,40 metros separada mediante un cordón montable. Además, las obras contemplan nuevas conexiones vehiculares para agilizar y hacer más seguros los ingresos y egresos de Lugones y Cantilo, con el fin de mejorar los accesos a River Plate, el Club Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella, el Parque de la Innovación, el CeNARD y Ciudad Universitaria, entre otros.

Esquema de cortes en Puente Labruna

Del viernes 25 al lunes 28 de septiembre el esquema de cortes en Puenta Labruna será el siguiente: