Apagón en CABA y el Conurbano: confirman cuando volverá la luz a los miles de usuarios afectados

Un corte de luz masivo afectó este jueves a las 14.30 hs a miles de usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y la zona norte del Conurbano bonaerense. En medio de los reclamos y la ola de calor, se conoció que el servicio se "está normalizando".

¿A qué hora va a volver la luz?

Según señalaron fuentes del sector energético a la agencia Noticias Argentinas, el servicio eléctrico comienza a funcionar con normalidad en gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires y se espera que "en los próximos minutos la gran mayoría de los afectados vuelvan a tener luz".

En la Ciudad de Buenos Aires, los barrios más afectados fueron Palermo, Núñez, Belgrano, Recoleta, Colegiales, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Chacarita, Caballito, Saavedra, Villa Ortuzar, Villa Urquiza, Agronomía, entre otros.

En el Conurbano, en tanto, se destacaron Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Bulonge y Tigre, en el Norte, y Haedo, Ciudadela, Caseros, 3 de Febrero, Ramos Mejía, Santos Lugares, en el Oeste.

El servicio se normalizó para gran parte de los usuarios despu

Por qué se cortó el servicio eléctrico en el AMBA

Alrededor de las 14.30 hs de este jueves 15 de enero, miles de usuarios de la Ciudad y el Conurbano se quedaron sin luz, en medio de la ola de calor. Fuentes del sector energético informaron a El Destape que "hubo un problema en la subestación de Colegiales" de Edenor, lo que provocó los cortes en ese barrio y los aledaños, además de otras zonas más lejanas.

La falta de servicio llevó a un caos de tránsito y demoras en el transporte público. Durante la primera hora, más del 90% de los afectados ya había recuperado la luz. Sin embargo, a las 17 hs todavía 63.665 usuarios de Edenor y 30.107 de Edesur continuaban sin luz, según datos del ENRE.