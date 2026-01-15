Apagón masivo: cómo funciona el transporte en CABA y el Conurbano con el corte de luz

Corte de luz: cómo funciona el transporte en CABA y el Conurbano con el apagón

Un corte de luz masivo afectó varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano bonaerense. El apagón ocurrió a las 14.30 hs de este jueves, afectando a varios servicios de transporte.

Cómo funciona el Subte: qué líneas están interrumpidas

Uno de los servicios más afectados fue el subte porteño. Si bien algunas líneas dejaron de funcionar, el servicio se reanudó y opera de manera completa con algunas demoras.

Línea D : tras una hora de corte, el servicio se normalizó y circula de manera completa entre cabeceras.

: tras una hora de corte, el servicio se normalizó y circula de manera completa entre cabeceras. Línea H: reanudó su servicio con normalidad y

El resto de las líneas continúa operando con normalidad, aunque se pueden experimentar demoras y mayor cantidad de pasajeros por los desvíos en la vuelta a casa.

Trenes con demoras en CABA y el Conurbano

El corte de luz de Edenor también afectó a los trenes. Actualmente, el ferrocarril funciona de la siguiente manera:

Tren San Martín : Circula con demoras por falta de suministro eléctrico.

: Circula por falta de suministro eléctrico. Tren Mitre : los ramales Suárez y Mitre interrumpidos.

: los ramales Suárez y Mitre interrumpidos. Tren Roca : Circula con normalidad.

: Circula con normalidad. Tren Sarmiento : con normalidad.

: con normalidad. Tren Belgrano Sur: con normalidad.

con normalidad. Tren de la Costa: reanudó su recorrido.

El tren San Martín funciona con demoras por falta de suministro eléctrico

¿Por qué se cortó la luz en el AMBA?

Al inicio de la tarde de este jueves 15 de enero, miles de usuarios se quedaron sin suministro de energía, en medio de una jornada de calor sofocante. De acuerdo a los datos del ENRE después de las 16 horas, al menos 399.380 hogares con servicio de Edenor todavía se encontraban sin luz y otros 55.000 de Edesur.

Fuentes del sector energético informaron a El Destape que "hubo un problema en la subestación de Colegiales" de Edenor, lo que provocó los cortes en ese barrio y los aledaños, además de otras zonas más lejanas.

A pesar de que el apagón masivo ocasionó caos de tránsito y demoras, dentro de la primera hora, más del 90 % de los usuarios ya se encontraban con el servicio restablecido. Fuentes del sector informaron que la situación está siendo atendida y se espera que "en los próximos minutos la gran mayoría de los afectados vuelvan a tener luz", de acuerdo a NA.