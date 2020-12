Un músico de Rosario de 53 años se recuperó del coronavirus luego de casi un mes conectado a un respirador artificial pero la enfermedad le dejó importantes secuelas neurológicas: hoy se olvidó de cómo tocar la guitarra y de escribir con el teclado de una computadora. Germán Villarreal se contagió COVID-19 el pasado mes de octubre y comenzó a tener síntomas fuertes por lo que tuvo que se llevado de urgencia a un centro de salud privado de la ciudad de Rosario cuando la ciudad santafesina era uno de los epicentros de la pandemia en Argentina.

Los primeros síntomas de la enfermedad luego se complicaron y los médicos se vieron obligados a sedar a Germán para luego conectarlo a un respirador artificial. Así estuvo casi un mes hasta que su cuadro mejoró y pudo regresar a su casa junto a su esposa y sus hijas. Sin embargo, el músico rosarino mantiene secuelas neurológicas que no le permitieron recuperar su vida normal después del coronavirus.

En diálogo con el diario La Capital de Rosario, el músico de la banda Ovnitorrincos dice que todavía le cuesta caminar y no puede subir las escaleras sin asistencia. Tampoco puede manejar su auto. Germán describe su estado como "estar todo el tiempo borracho". Los médicos le dijeron que la evolución será lenta pero que volvería a su vida normal.

Pero lo más notable de las consecuencias del COVID-19 es que este músico experimentado de Rosario se olvidó de cómo ejecutar los intrumentos. "Me olvidé los acordes de la guitarra. Intento tocar pero no me acuerdo", le dijo al medio rosarino. "Tampoco me acuerdo cómo escribir con el teclado de una computadora", agrega. Sin embargo, Germán confía en los médicos y en que volverá a la vida normal pero sabe que el camino será largo.

Vacuna contra el coronavirus: Argentina prepara el operativo

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, remarcó que el Gobierno argentino aspira a inmunizar de coronavirus a 30 millones de personas en el transcurso de 2021 y confirmó que en los primeros tres meses del próximo año las vacunas estarán destinadas a la población de riesgo.

En diálogo con FM Futuröck, Rossi se refirió a la logística para el traslado de la vacuna y explicó que el padrón electoral será el "elemento ordenador" para materializar una "vacunación masiva".

"Tenemos como objetivo inmunizar a la población de riesgo en los primeros tres meses de 2021", aseguró el ministro y advirtió que "el promedio de edad de fallecidos es de 74 años". Y completó con los números totales que manejan para este año: "Durante todo el año esperamos vacunar a 30 millones de argentinos", aseveró el funcionario. Y volvió a destacar la decisión del Gobierno de "diversificar" la compra de vacunas como estrategia para agilizar la llegada de dosis al país.

"Si tenemos inmunizada la población (de riesgo) cuando empiecen los fríos, la letalidad será mucho menos importante", analizó Rossi, que consideró que eso también significará "menor estrés en el sistema de salud". Asimismo, detalló que la vacuna de AstraZeneca es la única fabricada en la Argentina, que "tiene menos exigencia de cadena de frío" y que puede conservarse en heladeras comunes.

Dijo que la primera que llegará al país será la rusa, Sputnik V, que necesita "ser conservada en un freezer", a diferencia de la elaborada por Pfizer, que requiere un "mayor desafío logístico" porque debe ser conservada por debajo de -70° C.