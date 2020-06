Un brote de contagios de COVID-19 hizo volver a Colón a la fase 1 de la cuarentena

El departamento entrerriano de Colón se encuentra nuevamente en la fase 1 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto a nivel nacional. Las autoridades tomaron la determinación luego de que se detecte un brote de coronavirus en la ciudad de Colón, como consecuencia del contacto estrecho de un joven con amigos. El muchacho había regresado de Buenos Aires –zona de transmisión comunitaria- de acompañar a su madre a un tratamiento médico, pero incumplió la cuarentena obligatoria de 14 días.

Hasta el domingo a la noche se habían detectado 15 positivos, todos internados fuera de peligro en el Hospital San Benjamín de la localidad, luego de que el nexo epidemiológico lograra contactar a personas que habían mantenido contacto con los pacientes iniciales. Además, hay ocho muestras en estudio.

Junto a las personas con infección en curso, otros 120 vecinos fueron aislados de manera domiciliaria, y se les hace un seguimiento estricto de su cuadro sintomático. Oportunamente, fueron evaluadas por las autoridades sanitarias de la ciudad.

"El primer caso lo confirmamos el 3 de junio, luego de dos consultas realizadas por un joven que se había presentado con síntomas. A partir de ahí él refiere el encuentro social, y en ese contexto hicimos el nexo con el viaje por cuestiones médicas a Buenos Aires" señaló a El Destape la directora del hospital San Benjamín, Nora Hernández. La profesional señaló que el efector público está respondiendo sin problemas a la demanda: "Lo único que hicimos fue trasladar una cesárea programada a una institución privada, por prevención. Pero estamos funcionando a la perfección".

De la investigación se desprendió además que uno de los muchachos contagiados tenía un gimnasio, que había sido habilitado a principios de la semana pasada por el municipio, con un protocolo que le permitía trabajar con pocas personas. La actividad, asimismo, no está permitida a nivel provincial. Sin embargo, Hernández se encargó de aclarar que ninguno de los pacientes internados es alumno de allí, aunque sí fueron todos citados y deberán hacer cuarentena.

La profesional dejó en claro que lo sucedido es un llamado de atención a ciertas prácticas que aún se mantienen y que son contraproducentes: "Seguimos observando gente que comparte el mate, por ejemplo, cuando ya debería estar erradicada esa práctica. Es cierto que es una debilidad de los argentinos, pero fue una de las primeras recomendaciones que se brindaron. Por último, dejó en claro que mucha información extraoficial se encuentra por estas horas en circulación, sobre todo en redes sociales y grupos de Whatsapp: "Se dan números que no son reales y se mencionan nombres que no provienen del abordaje de la situación epidemiológica que se desarrolló desde el hallazgo del primer caso".

En ese contexto, el director del área de Epidemiología, Diego Garcilazo, subrayó que el cuadro relevado fue de "transmisión por conglomerado". Y explicó: "Es cuando ocurren varios contagios, todos contactos estrechos de los primeros casos. Se está dando en un grupo específico, pero podría llegar a observarse una transmisión comunitaria". El experto resaltó la importancia que tiene respetar las medidas adoptadas, y precisó: Esto nos demuestra el respeto que hay que tenerle a esta enfermedad y la importancia de llevar adelante todas las medidas de prevención".

El sábado al mediodía el gobernador Gustavo Bordet, junto a la vicegobernadora, Laura Stratta, y la ministra de Salud, Sonia Velázquez, brindó una conferencia de prensa, en la cual llamó a la reflexión de los entrerrianos: “Nos provoca mucha desazón el hecho de tener que retroceder, pero esto significa que hay que tener también una mayor responsabilidad individual de cada vecino para evitar que esto suceda".

Como consecuencia de lo sucedido, el tránsito fluido dentro del departamento, con la posibilidad de trasladarse en el circuito Colón-San José-Pueblo Liebig, quedó descartado. La norma se retrotrajo e incluso las otras dos localidades departamentales, por fuera de la que presentó los pacientes, decidió volver atrás con las flexibilizaciones y aplicar una cuarentena estricta, al menos hasta que se conozca el real alcance de los contagios.

La ruta del contagio

“Es un retroceso importante, pasamos de tener el 90% de las actividades productivas habilitadas a la fase 1 de nuevo. La gente claramente, se molestó por lo sucedido, y por eso también elevamos el pedido de que intervenga la Justicia Federal” destacó el intendente de Colón, José Luis Walser, en contacto con El Destape.

El presidente municipal detalló el nexo completo: una familia de la ciudad ingresó a la localidad el 22 de mayo, de regreso de una consulta médica en Buenos Aires. Fueron detenidos en el ingreso, se les tomó la temperatura y firmaron una declaración jurada donde denunciaron un domicilio donde cumplirían con la cuarentena. De hecho, fueron acompañados por la Policía hasta la casa propiamente dicha. Gendarmería, por su lado, elevó un parte de ingreso al hospital, que ejecuta el seguimiento telefónico de los vecinos en aislamiento.

“Desde el hospital los llamaron y no atendieron, fue personal policial y tampoco los encontró. En reiteradas ocasiones se los intentó localizar y no se pudo. En el medio, siguieron con su vida social y pasó lo que pasó” expresó Walser, que decretó el regreso a la fase 1 el viernes, por un término de 14 días.

En cuanto a la polémica por la reapertura de gimnasios, el jefe comunal sentenció: “Nosotros dimos la habilitación al aire libre y con dos alumnos como máximo. Era una solicitud de un sector comercial que necesitaba reactivarse”. De hecho –en línea con lo expresado por Hernández- el intendente aclaró que, de momento, no hay pacientes internados que hayan participado de los entrenamientos.

Entre Ríos en fase 5

El gobernador Gustavo Bordet no anunció aún que la provincia se encuentre oficialmente en la fase de Distanciamiento Social Obligatorio anunciada por el presidente Alberto Fernández el último jueves para todas las zonas del país sin transmisión comunitaria. El mandatario destacó al respecto en sus redes sociales: "Contener la pandemia requiere de la mayor responsabilidad individual y social. No volver atrás con las habilitaciones que logramos requiere estar alertas y no actuar apresuradamente. Entre todos tenemos que asegurar el cumplimiento de las normas y protocolos para salir adelante".

El último viernes, a través de dos decretos, la Casa Gris habilitó las reuniones familiares y dio luz verde a nuevas actividades deportivas individuales. En cuanto a lo primero, puede ser con hasta 10 personas, dentro del mismo centro poblacional y con las recomendaciones del uso de elementos de bioseguridad adecuados.

En cuanto a las disciplinas, fueron dadas de alta paddle, tenis, pelota a paleta, badmington, golf, footgolf, tiro deportivo, tiro con arco, canotaje, remo, vela (kitesurf - Windsurf - Optimist), stand up paddle, natación en aguas abiertas y pesca deportiva de costa.

Mapa epidemiológico

Hasta el domingo a la noche eran 53 los casos confirmados de coronavirus en la provincia. De ellos, oficialmente, se recuperaron 28. El Destape supo además que un paciente de San Benito, internado en el Sanatorio La Entrerriana de Paraná, fue dado de alta luego de constatarse que el positivo inicial había sido falso. Tres testeos posteriores dieron negativo y el hombre fue enviado a su casa.

De los 24 casos restantes, 15 son de Cólon y por lo menos 3 son de Gualeguaychú -uno reportado el sábado y dos el domingo-, con lo cual otras 6 personas permanencen infectadas en el territorio entrerriano.

Hay además 6 casos en estudio y 1.252 testeos que ya fueron descartados.