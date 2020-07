Postergan sin fecha el regreso de los vuelos de cabotaje

Debido al incremento de contagios de coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Gobierno postergó hasta nuevo aviso la reanudación de los vuelos de cabotaje en la Argentina.

El retorno de los viajes comerciales había sido anunciado en un principio para el 15 de julio próximo, pero la situación epidemiológica llevó a dar marcha atrás con esa decisión. "No podemos garantizar que no transportemos el virus desde Buenos Aires hacia algunas provincias", argumentó el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni.

El avance del virus en el AMBA obligó al regreso a una cuarentena más estricta para minimizar aún más la circulación en la región, por lo tanto mantener los vuelos en pausa colabora con el objetivo. "El protocolo está listo, íbamos a implementarlo a mediados de julio, pero por la cantidad de casos lo postergamos un tiempo", dijo el funcionario.

Y agregó: "Esperábamos empezar con la interconexión entre provincias que no tuvieran circulación comunitaria de Covid, pero dadas las circunstancias de un incremento notorio en la Ciudad de Buenos Aires, no podemos garantizar que no transportemos el virus desde Buenos Aires hacia algunas provincias".

De todas maneras, dijo que "hay conectividad entre provincias, hay vuelos especiales, en algunos lugares hay regular por ejemplo semanal con Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén, pero son pedidos de cada gobernador".