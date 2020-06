Martes 9 de junio: las principales noticias del día para que empieces informado

El Destape te trae el resumen de las principales noticias de este martes 9 de junio para que empieces el día informado. Alberto Fernández anunció el rescate de la empresa de alimentos Vicentin por parte del Estado; otro día negro con un alto número de contagios por coronavirus; la continuidad de la doble indemnización hasta fin de año.

Vicentin: las claves de la operación del gobierno

La medida anunciada por Alberto Fernández en la Casa Rosada garantiza la continuidad de más de siete mil puestos de trabajo directos, trae alivio a más de dos mil quinientos productores y PyMEs que emplean a veinte mil personas más y permitirá que el fisco recupere los 18 mil millones de pesos adeudados por la firma al Banco Nación, fruto de una serie de préstamos irregulares por los que están imputados exfuncionarios del gobierno de Cambiemos y directivos de la empresa, con el extitular del BN Javier González Fraga a la cabeza.

Los préstamos millonarios de Javier González Fraga a Vicentin, principal aportante de Macri

La historia se remonta a la administración macrista que permitió, a través de la gestión de Javier González Fraga en el Banco Nación (BNA), préstamos multimillonarios que culminaron con un "estrés financiero" cuando cambió el Gobierno. No sólo no modificaron su calificación tras el incumplimiento de pagos, sino que aprobaron las entregas de dinero, la firma no reflejó una crisis económica pese al cese de las devoluciones y fue una de las principales aportantes para la elección de Juntos por el Cambio.

La empresa fue beneficiaria de una opción de prefinanciación de exportaciones mediante la cual se le otorgó un crédito millonario que jamás devolvió al Banco Nación. El mismo había sido requerido por Vicentin SAIC para prefinanciar exportaciones a Vicentin SAIC Sucursal Uruguay. La compañía, que se supone data de 2004, recién fue inscrita como sociedad anónima en el listado del Banco Central uruguayo a inicios de 2019 y pocos días antes de esta operación.

Reporte diario de contagios por coronavirus en Argentina

El Ministerio de Salud confirmó que, en las últimas 24 horas, se encontraron 826 nuevos casos de COVID-19 y de esta forma desde que llegó la enfermedad hay 23.620 contagiados. Además, en total hay 693 fallecimientos. En las últimas 24 horas se produjeron 29 nuevas muertes. Por otro lado, según el informe, Capital Federal sumó 420 nuevos casos para un total de 11.430 mientras que provincia de Buenos Aires agregó 344 y de esta forma llegó a 9.044.

Ginés González García afirmó que el pico de casos se puede dar a fines de junio

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, anticipó que el pico de casos de coronavirus podría darse "a fines de junio" y aseguró que se encuentra "orgulloso" del trabajo realizado en el sistema de salud. "Mientras nosotros podamos mantener controlada la expansión de los casos en los lugares donde hay circulación comunitaria probablemente el pico esté a fin de junio, que es donde se da el pico de todas las enfermedades respiratorias", afirmó el funcionario.

El Gobierno extendió la doble indemnización hasta fin de año

En medio de la crisis económica y la extensión de la cuarentena estricta en algunas regiones del país, el Gobierno extendió hasta fin de año la doble indemnización por despidos sin causa. La medida, que fue instaurada a principio de año, vencía esta semana. La doble indemnización fue fijada por un decreto de necesidad y urgencia durante el plazo de 180 días. Aquella normativa declaró la emergencia pública en materia ocupacional por seis meses y estableció que “en caso de despido sin justa causa” durante ese período los trabajadores “tendrán derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad a la legislación vigente”.

Crisis económica: Gobierno bonaerense reconoce que su situación es "la más difícil de todas"

La ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, advirtió sobre la crítica situación económica y laboral que atraviesa la Provincia por la pandemia de coronavirus y apuntó a que las pequeñas y medianas empresas “tal vez puedan aguantar un mes, pero luego es más complicado”. Además, denunció que hay empresas que “se aprovechan para incluirse" en los ATP a pesar de que pueden afrontar el pago de los sueldos. “En AMBA aún no hay actividad en muchos rubros y en otros abiertos no tienen el nivel de demanda que tendrían en otro momento. La situación en nuestra provincia es la más difícil de todas y estamos haciendo todo lo posible para que no se pierda”, aseveró la funcionaria provincial en diálogo con El Destape Radio y subrayó que “la situación es más difícil a medida que pasa el tiempo. Una Pyme tal vez puede aguantar un mes pero luego es más complicado”.