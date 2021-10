La madre de Viviana Canosa está intubada por coronavirus

La conductora de A24 no hace su programa desde antes de las PASO. Informaron que su madre tuvo un grave cuadro de coronavirus y permanece internada.

Confirman que la madre de Viviana Canosa está internada e intubada tras contraer coronavirus. Hace días se sospechaba que algo ocurría con la conductora de A24, que no va a conducir su programa desde el 15 de septiembre pasado e incluso faltó a la cobertura de las PASO.

Ahora, la periodista de espectáculos Alejandra Quevedo confirmó que Mirtha-la madre de Canosa- se encuentra internada, enfrentando un grave cuadro de coronavirus: “Me informan que la mamá de Viviana Canosa, Mirtha, está internada muy grave por Covid. Los infectados fueron toda la familia incluida la conductora, su pequeña hija y su padre".

También confirmó la noticia el periodista de espectáculos, Pablo Montagna: "Un fuente cercana a Canosa le dijo a LA NACION que es cierto lo de la internación y que Mirtha está intubada, pero estable".

Además, Quevedo indicó que tanto la madre, el padre como la misma Viviana Canosa no se aplicaron la vacuna contra el coronavirus. “Me agrega la fuente que no estaban vacunados ni la mamá, ni el papá. Ella tampoco, pero los padres son grupos de riesgo. Yo digo: la influencia de la hija debe haber llevado a que no se vacunen”, afirmó la periodista en el programa Segunda Dosis (Radio 10).

Cuándo vuelve Viviana Canosa a conducir su programa

Mientras tanto, y antes de confirmarse la noticia sobre su madre, Viviana Canosa le contó a sus seguidores que regresará a conducir su programa en A24 el próximo lunes 4 de octubre a las 18. Sin dar información sobre lo ocurrido, la conductora volverá después de ausentarse por dos semanas en la televisión.

En más de una ocasión, Canosa se encargó de negar que había contraído coronavirus. A través de sus redes sociales, la entrevistadora publicó distintos estudios médicos que decían que el PCR le había dado negativo. Es probable que el lunes en Viviana Con Vos cuente los detalles sobre su misteriosa ausencia.