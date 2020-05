Jueves 21 de mayo: las principales noticias que tenés que leer para empezar el día

Quiénes cobran este jueves 21 de mayo el Ingreso Familiar de Emergencia IFE, la jubilación y la AUH, el reporte de contagios, la extensión de la cuarentena y el anuncio de Alberto Fernández, el posible cierre de la Ciudad de Buenos Aires por el récord de infectados y las provincias que le están ganando al coronavirus. El Destape te trae un resumen de las principales noticias de este jueves 21 de mayo para que empieces informado.

Fueron confirmados 474 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 9.283 positivos en el país. Se espera que haya anuncios con la posibilidad de dar marcha con la flexibilización de la cuarentena atrás en algunos distritos.

En la reunión todos los mandatarios "coincidieron que en plena curva ascendente de casos no hay margen par flexibilizar" por esta razón en la provincia de Buenos Aires se mantendría todo cerrado mientras que en la Ciudad no abre nada más. El Gobernador de la provincia de Buenos Aires sostuvo que "esto no es un problema político, es epidemiológico".

Los jubilados y pensionados con Documento Nacional de Identidad finalizado en 9 y cuyos haberes no superen los $17.859 podrán cobrar este jueves 21 de mayo el haber correspondiente en las sucursales bancarias por ventanilla. También hoy percibirán la asignación mensual a través de la tarjeta de débito los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cuyo DNI termine en 9.

Siete provincias argentinas no tienen ningún caso de coronavirus hace al menos dos semanas. A días de una nueva extensión de la cuarentena las provincias de La Pampa, San Luis, Santa Cruz, Chubut y Jujuy no registran ningún infectado en los pasados quince días. A esos distritos se suman Formosa y Catamarca que desde el inicio de la pandemia no tuvieron ningún caso de coronavirus entre sus habitantes.

La nueva fase del aislamiento será anunciada por el gobierno el viernes o el sábado. Se esperan novedades por la posible marcha atrás de la Ciudad de Buenos Aires a causa del aumento de los contagios por COVID-19.