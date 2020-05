Entre Ríos: habilitaron 11 nuevas actividades y evalúan pedidos de caminatas recreativas

El gobierno de Entre Ríos continúa evaluando solicitudes en el marco de la cuarentena administrada que rige, por lo menos hasta el 10 de mayo. En la semana en la que, como indicó oportunamente El Destape, comenzaron a desarrollarse nuevamente profesiones liberales -abogados, contadores, arquitectos, ingenieros, agrimensores- y se reactivó la obra privada de construcción -con 3 mil obreros retornando a su tareas- la administración de Gustavo Bordet emitió dos resoluciones a través de la cual habilitó 11 nuevas actividades económicas, a través del Ministerio de Producción que conduce Juan José Bahillo. Además, con el visto bueno de los expertos sanitarios, se habilitó a que algunas ciudades permitan caminatas recreativas, a la espera de una decisión oficial de la Casa Gris al respecto.

Previamente, el lunes 27 de abril, el gobernador firmó el Decreto 603, a través del cual facultó justamente a la cartera productiva a, en conjunto con el Ministerio de Salud conducido por Sonia Velázquez, a "dictar las disposiciones jurídicas correspondientes a los efectos de las autorizaciones referidas al artículo 3º del DNU 408/20", facultando además al COES -Comité de Emergencia Sanitaria- a analizar los protocolos sanitarios presentados por cada rubro económicos y habilitarlos.

En la misma norma, en su artículo 2º, suspendió por el término de siete días en el ámbito provincial, la aplicación de las disposiciones establecidas en el artículo 8º del Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Alberto Fernández, en el cual se habilitaban salidas de esparcimiento en un tramo de 500 metros y por un tiempo no superior a los 60 minutos. Como este portal oportunamente informó, Bordet dio a conocer la prórroga en torno a la decisión sobre el tema el lunes al mediodía, en conferencia de prensa. Asimismo habilitó a que los municipios solicitarán el pemiso para que los vecinos de cada localidad pudieran salir, presentando un oportuno protocolo de actuación y control al respecto.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

La primera resolución del Ministerio de Producción se firmó el martes. En la normativa se explicitó la necesidad de "avanzar con lentitud en la habilitación de actividades que generen mayor circulación de personas" y se decretó la reactivación de cinco rubros: la fabricación de baterías y acumuladores eléctricos; la fabricación de hornos de panificación industrial e implementos afines; la fabricación de aberturas, implementos afines e insumos vinculados; la fabricación de artículos de camping y jardín y la fabricación de implementos de baño y cocina.

En el segundo artículo del texto se obliga a las actividades exceptuadas a "dar cumplimiento a los protocolos presentados y aprobados por las autoridades pertinentes, para su funcionamiento en el marco de las medidas vigentes". Asimismo, en el apartado siguiente, se advierte que las excepciones podrán "ser dejadas sin efecto en forma parcial o total" si hay una evolución epidemiológica negativa.

La segunda resolución fue publicada el jueves y habilita a seis nuevas actividades productivas: fabricación de industria del calzado y la indumentaria; astilleros de embarcaciones menores; fabricación de maquinarias para el alimento de mascotas y afines; industria de la cuchillería; fabricación de pinturas de hogar construcción e industria y concesionarios de vehículos.

Sobre esa última actividad, El Destape supo gracias al trabajador de una concesionaria que la situación es delicada: "Durante la cuarentena prácticamente no se trabajó, porque a diferencia de otros rubros no se pueden vender autos a distancia, la gente los quiere ver. Además el contexto está muy cambiante con el dólar y las tasas, y eso influye. El poco movimiento que hubo fue personas que consultaron, pero nada concreto en general". Asimismo aclaró: "Aquellos que quedaron con el trámite trabado por el aislamiento, que pagaron el auto pero estaban esperando para buscarlo o que lo tenían en taller, no hicieron problemas. Es decir, entendieron la situación".

En cuanto al pago de salarios, no se registraron problemas con los de marzo, pero sí buscarán la colaboración del Estado para el pago de abril: "El problema es a futuro, porque no hay plata en la calle. Ahora se puede abrir, pero el panorama no es bueno". Sobre la modalidad de trabajos, se buscará abrir con turnos previos, haciendo especial hincapié en clientes que habían iniciado operaciones antes del aislamiento".

SALIDAS RECREATIVAS

A partir del anuncio de Bordet del último lunes, se aguardaba con expectativa conocer si alguna localidad pediría la excepción para que vecinos tuvieran salidas recreativas. Pocos minutos después de la conferencia, los intendentes de Concordia, Alfredo Francolini; y de Paraná, Adán Bahl, resaltaron que en ambas ciudades seguirían el consejo del equipo sanitario provincial y aguardarían una semana sin permitir la hora de esparcimiento. El reflejo de ambos mandatarios, además, fue leído como un respaldo político a la decisión del gobernador y el COES.

Sin embargo, algunos pueblos sí enviaron solicitudes para que sus habitantes pudieran caminar por una hora, junto a protocolos de control y medidas restrictivas. El primero fue Cerrito, una pequeña ciudad ubicada en el departamento Paraná, de poco más de 7 mil habitantes: el argumento para el pedido pasó principalmente por la prescripción médica de profesionales que recomiendan la caminata como un ejercicio necesario para ciertas patologías. Asimismo, se esgrimió el fundamento relacionado con la salud mental, también mencionada por el propio Alberto Fernández como un factor a tener en cuenta. Este viernes, el COES habilitó el protocolo enviado por el Tribunal de Junta de Defensa Civil, ente interdisciplinario que evalúa todas las medidas en la ciudad.

En contacto con El Destape, José Palacios, intendente de Cerrito, indicó que aguardan la resolución final, para saber cuándo comenzará a regir la medida. En principio, remarcó que la habilitación sería como una “prueba piloto” en la provincia.

Valle María y Maciá, otras dos pequeñas localidades, también solicitaron el permiso, aunque todavía no han sido notificadas al respecto. Crespo, por su lado, elevó un escrito pidiendo la habilitación de algunas actividades comerciales aún exceptuadas.

PARTE EPIDEMIOLÓGICO

El último reporte enviado por el Área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de la provincia, indicó que son 25 los casos confirmados de coronavirus hasta el momento. De ellos, 15 ya fueron dados de alta y uno se encuentra en Unidad de Terapia Intensiva. Hay además 9 casos en estudio, mientras que 559 testeos ya fueron descartados.