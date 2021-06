El aislamiento por el COVID-19 provocó el aumento de miopía en niños: cuál fue el motivo

Todo indicaría que el aumento de la miopía en niños y niñas tiene que ver con la exposición a dispositivos electrónicos. Sin embargo, especialistas revelaron que se debe a otra causa provocada al encierro generado por el confinamiento por el COVID-19.

La pandemia del COVID-19 no solo está golpeando desde la salud mental de las personas hasta las economías de todo el mundo sino también viene afectando a los más chicos: niños, niñas y adolescentes están presentando las consecuencias del encierro provocado por el coronavirus.

Es que los más pequeños debieron modificar sus actividades cotidianas al aire libre y sus rutinas cambiaron radicalmente a la virtualidad. Esto ocasionó fuertes efectos negativos: se incrementaron los casos de miopía.

Según coincidieron recientes estudios, esta patología esta afectando a niños, niñas y adolescentes, pero la razón no sería la exposición a las pantallas como por ejemplo la computadora y el celular, sino que se debe, principalmente, a la falta de luz solar. La oftalmóloga infantil y autora de un estudio publicado recientemente en The Lancet, Carolinas Picotti, detalló al diario español El País que "los rayos del sol liberan dopamina en la retina, una sustancia que evita que el globo ocular se haga más largo y ayuda a prevenir el aumento de la miopía". Es así que si los niños no salen al aire libre y no reciben luz de sol, su cuerpo no genera este neurotransmisor y la enfermedad se dispara. "Ninguna luz artificial puede reemplazar los rayos solares en la generación de dopamina", agregó la especialista.

En tanto, según las conclusiones del trabajo en el que participaron más de 16 oftalmólogos de todas las regiones del Argentina demostró que los menores participantes de 5 a 18 años aumentaron en promedio un 40% la progresión de la miopía entre 2019 y 2020, justamente el año de confinamiento por la pandemia. "El porcentaje del aumento en la miopía no solo es muy alto, sino que confirma la hipótesis de que los factores ambientales y no solo los genéticos pueden incrementar o disminuir esta enfermedad", sostuvo Picotti.

Lo cierto es que este aumento en los problemas de visión a distancia se registró en todas partes del mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) había advertido que en 2050 la mitad de la población mundial sería miope.

El caso de China y los niños con miopía

En otra Investigación publicada en la revista médica JAMA Network también confirma que los niños de China incrementaron drásticamente su miopía durante los meses del confinamiento. El profesor del departamento de Oftalmología y Ciencias Visuales de la Universidad de Michigan, David Musch, coincidió con Picotti. El especialista, que es coautor del estudio, detalló que la investigación comparó los niveles de miopía de más de 100.000 niños de escuelas primarias en la ciudad de Shandong, en China, desde 2015 hasta 2020.

"Nos preguntamos si la reducción de la exposición al aire libre y a la iluminación natural, producto del confinamiento estricto entre enero y mayo del año pasado, habría afectado la miopía de los más pequeños", aseguró. Lo cierto es que la repuesta fue impactante: se encontró miopía en un porcentaje más alto en las evaluaciones de 2020 en comparación con las encuestas anuales de años anteriores y los niños de 6 a 8 años fueron los más afectados.

En este marco, el profesional alertó que el aumento de la miopía traerá consecuencias más graves para la salud visual de las personas a medida que van creciendo. "Algunas desarrollarán complicaciones de la miopía que amenacen la vista en el futuro, como cataratas, glaucoma y desprendimiento de retina", alertó.

En este marco, Musch insistió a qué los padres de niños y niñas alienten a los menores a disfrutar del tiempo al aire libre. Piccoti aconsejó, por último, que estar al aire libre al menos dos horas diarias es fundamental para ayudar a prevenir la progresión de la miopía en los menores de edad.