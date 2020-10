El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció nuevas aperturas en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus. Vuelven las clases, los gimnasios, hay novedades para el rubro gastronómicos y también para la cultura. Como novedad en el ámbito educativo, a partir del 2 de noviembre vuelven a clases 1º grado y 1º año. Al aire libre y grupos reducidos de 10 chicos.

Por el lado de bares y restaurantes: abren salones internos con 25% de la capacidad con sistema de ventilación. Deben presentar declaraciones jurada. Serán servicios con reserva. Distancia de dos metros entre mesas. Máximo de 4 personas por mesa.

En lo que respecta a gimnasios. Se dará apertura solo a los que tengan circulación de aire. Ocupación hasta el 25% de su capacidad y entrenamientos sin contacto físico. Sistema de turnos. Deben presentar declaraciones jurada. Recomiendan no hacer actividad aeróbica.

Las nuevas aperturas en la Ciudad

Educación

- Nivel inicial - Sala de 5 años: actividades educativas de revinculación, orientación e intercambio.

● Tanto en escuelas estatales como privadas (previa autorización).

● Preferentemente al aire libre.

● Grupos de hasta 10 personas.

● Implementación gradual.

- Primer grado y primer año: Revinculación con foco en actividades recreativas y deportivas. Seguimiento de trayectorias.

● Tanto en escuelas estatales como privadas (previa autorización).

● Al aire libre y en grupos de hasta 10 personas.

● Implementación gradual a partir del 2/11.

- Actividades socioeducativas: los sábados en 100 escuelas para chicos de primaria y secundaria.

- Prácticas en institutos terciarios:

- Actividades educativas de orientación, intercambio y actividades presenciales de cierre del año lectivo.

● Educación Técnica Superior

● Formación Profesional

● Educación Superior de formación Docente.

● Grupos de hasta 10 personas.

● Implementación gradual.

Gastronomía

- Bares y restaurantes: van a poder abrir los salones internos.

● Ocupación máxima de hasta el 25% de su capacidad de acuerdo a las características de su sistema de ventilación.

● Deberán presentar una Declaración Jurada en la Agencia Gubernamental de Control firmada por un profesional y serán habilitados en un máximo de 25% de capacidad según la cantidad de renovaciones de aire por hora.

● Servicio con reserva.

● No está permitido el autoservicio, solo platos a la carta.

● Distancia mínima entre las mesas de dos metros.

● Máximo de cuatro personas por mesa.

● Las personas deberán mantener una distancia mínima de dos metros en todo momento.

Deportes

- Gimnasios: los que tengan la circulación de aire adecuada.

● Ocupación máxima de hasta el 25% de su capacidad de acuerdo a las características de su sistema de ventilación.

● Entrenamientos sin contacto físico.

● Sistema de turnos.

● Presentación de declaración jurada que garantice el cumplimiento de las exigencias de ventilación.

● Se recomienda no realizar actividades aeróbicas como correr en cintas.

- Piletas y gimnasios en edificios

- Normas generales: uso de espacios comunes, amenities e instalaciones limitado exclusivamente a propietarios, inquilinos y ocupantes. Prohibido el acceso de invitados.

- Uso de tapabocas en el ingreso y egreso.

- Piletas de natación

● Habilitadas solo las que están al aire libre. Una persona cada 15 metros cuadrados.

● Turnos de 45 minutos.

● Cada usuario con su toalla personal, que no se puede compartir.

● No se pueden usar vestuarios y sanitarios. Ducha previa en el domicilio.

- Gimnasios

● Una persona por turno salvo grupos familiares que viven juntos y pueden ingresar juntos.

● Turnos de 45 minutos.

● Uso de tapabocas en el ingreso y egreso.

● No se puede utilizar vestuarios y sanitarios.

- Natatorios al aire libre para todo tipo de actividades

● Con aforo de 1 persona cada 15 metros cuadrados en pileta. Sin vestuario.

● No pueden estar calefaccionadas

● Turnos y registro de asistentes y DDJJ sobre su estado de salud.

Salud

- Rehabilitación médica individual en instituciones públicas y privadas.

Espacio Público

- Ferias de artesanos y manualistas:

● Aperturas a partir del 7/11.

● Dos metros de distancia y/o con división física entre puestos.

● Atendidos por una sola persona.

● Demarcación en calzada con división de espacio de compra y espacio de circulación de personas

● Cerco perimetral con cinta para reducir la cantidad de accesos

● Colocación de vallas en los accesos para controlar el flujo de personas

● Control del cumplimiento de protocolos

Chicos, chicas y adolescentes en situación de adoptabilidad

- Vinculación con sus familiares (los que viven en hogares y tienen familias) o con sus nuevas familias (los que van a ser adoptados).

Cultura

- Visitas a museos:

● De lunes a domingos, horario máximo entre las 10 y las 20 horas.

● Visitas con reserva por vía digital y anticipada, no en el lugar.

● Circuitos de recorrido en sentido único.

● Una persona cada 15 metros cuadrados.

● El museo deberá controlar estrictamente la capacidad.

● Visita individual (eso es una persona o un grupo de convivientes que no superen las 4 personas y que se deben mantener juntos y si se separan respetar el distanciamiento social).

● No se permitirán instalaciones artísticas participativas ni tocar las obras.

● Se permite servicio de gastronomía en terrazas y patios internos.

- Centros y estudios de danza (esquema similar a gimnasios).

Culto

- Actividades socio pastorales:

● Reuniones, cursos, catequesis dirigidos en los patios de las instituciones religiosas

● Al aire libre, máximo 10 personas.



- Casamientos:

● Por Registro Civil: quedarán habilitados turnos para ceremonias.

● Ceremonias religiosas: se suma la posibilidad de convocar a 20 invitados en las instituciones que tengan un patio junto al máximo de 20 personas dentro del templo.

Actividades de investigación y generación de contenido en laboratorios y talleres universitarios

● Con sistema de turnos para las prácticas necesarias para la obtención del título de graduación.

● No está permitido el dictado de clases teóricas, clases de consulta y realización de exámenes en los laboratorios.