Coronavirus en Argentina: 209 muertes y casi 7.000 contagios en un día

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó 209 muertes por coronavirus en la Argentina y el total de fallecidos ascendió a 39.512. Los decesos corresponden a 107 hombres, 101 mujeres y una persona sin dato de sexo. Además, se informaron 6.899 contagios en 24 horas por lo que el país contabiliza un total de 1.454.631 infectados desde el inicio de la pandemia.

La provincia de Buenos Aires informó 84 decesos en la última jornada; Córdoba contabilizó 28 muertes; 19 en Mendoza; Santa Fe sumó 14 fallecimientos; 12 en Tucumán; y seis en la Capital Federal. Según los datos oficiales, hay 3.929 pacientes internados en unidades de terapia intensiva cuya ocupación es del 55,7% a nivel nación y del 60,2% en el AMBA.

Respecto a los contagios, el territorio bonaerense confirmó 1.790 contagios en un día y un total de 626.384; Santa Fe sumó 991 positivos (152.675); Neuquén registró 600 casos (33.955); Córdoba 555 (116.799); Corrientes 522 (8.398); Chubut 336 (24.197) y la Ciudad de Buenos Aires 313 (160.194).

"Las vacunas no significan coronavirus cero. Vacunas y (campañas de) vacunación no resolverán por sí solas el problema", explicó el director de Emergencias de la OMS, Michael Ryan, en rueda de prensa a través de una videoconferencia. "No todo el mundo tendrá acceso a las vacunas a principios del año que viene" (2021), agregó, según reportó la agencia de noticias AFP.

Ayer, el presidente Alberto Fernández recordó que el 2020 es "un año que espero que nunca más vivamos, fue un año inusual para la vida de cada ser humano del mundo. Por ahí no somos conscientes pero ha pasado algo que no ocurre habitualmente. Lo que no suele pasar es que el mundo se caiga a través de la aparición de un virus, toda la economía global se destruyó y eso no suele pasar", explicó.

Más allá de eso, dijo, "la vida se trata de seguir caminando y saltando las vallas que se nos van poniendo en el transcurrir cotidiano y a veces perdemos noción de lo que nos toca vivir. Seremos recordados por la historia como la generación de la pandemia. Hemos sido capaces de capear el temporal bastante bien".