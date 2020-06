Comienza una nueva etapa de la cuarentena: una por una, qué actividades vuelven a estar permitidas

El Gobierno nacional oficializó este lunes la continuidad del aislamiento social, preventivo y obligatorio para las zonas del AMBA, Córdoba capital, Trelew, Bariloche, Resistencia, Bariloche y General Roca.

Mediante el decreto 520/2020, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno extendió el aislamiento social, preventivo y obligatorio desde hoy y hasta el 28 de junio. Este decreto alcanza a la zona del AMBA, que está compuesta por la Ciudad de Buenos Aires y 40 distritos bonaerenses.

Reservas de pasajes

Los usuarios del tren Mitre, ramal Tigre-Retiro, desde este lunes para poder viajar en el horario pico de la mañana deberán reservar su lugar mediante una aplicación o a través de una página web.

La idea es que en todos los ramales comience a utilizarse este sistema de reserva y como prueba, en esta primera etapa, se implementará de 6:00 a 10:00 de la mañana en el Ramal Tigre, del Ferrocarril Mitre, sentido a Retiro.

Para reservar el lugar, que se puede hacer hasta 72 horas antes del viaje, hay dos posibilidades: una hacerla desde la aplicación "Reservá tu tren" y otra desde la página web Argentina.gob.ar/reservatutren.

La aplicación está disponible para descargarse a través de la plataforma GooglePlay. El pasajero deberá ingresar su DNI y Nº de trámite del mismo, elegir la línea de tren, las estaciones de origen y destino y la fecha y hora del viaje.

Nuevas actividades habilitadas en la Ciudad: vuelve la actividad física

Los locales de indumentaria, calzado y mercería en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires volverán desde este lunes a la actividad con estrictos protocolos para evitar el contagio de coronavirus y un horario estipulado de 11:00 a 21:00.

Por otro lado, el Gobierno nacional autorizó las actividades que propuso la Ciudad de Buenos Aires y ya se puede en Capital Federal salir a correr al aire libre entre las 20:00 y las 8:00 am.

Por otro lado, se vuelve a permitir los servicios de culto, que incluyen la celebración litúrgica online (solo pueden acercarse al establecimiento religioso las autoridades religiosas) y tareas administrativas.

Mismo también se permitirán actividades musicales de creación, interpretación y grabación en estudio; y a la realización de transmisiones vía streaming sin público.

Cómo sigue en la Provincia de Buenos Aires

Mediante la Decisión Administrativa 995/2020, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno autorizó nuevas actividades en varios municipios bonaerenses.

Esto habilita nuevas excepciones al "cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular a las personas afectadas a las actividades, servicios y profesiones" que se autorizaron.

En todos los casos deben cumplirse estrictos protocolos sanitarios y ninguno de las personas afectadas o involucradas a las nuevas actividades podrán acceder a los lugares habilitados utilizando el transporte público.

Las siguientes son las actividades autorizadas, municipio por municipio:

General Las Heras: - Kinesiólogos.



Lomas de Zamora:

- Industria del calzado.



Brandsen:

- Venta de automotores, motocicletas y bicicletas.

- Bazar y menaje.

- Venta de mercaderías elaboradas solo con entrega a domicilio o retiro en el local - Taxis y remises - Escaparates de venta de diarios y revistas.

- Venta de leña a domicilio para calefacción - Servicios contables - Servicios de Ingeniería y Arquitectura - Servicios inmobiliarios - Servicios Jurídicos - Actividad Notarial - Servicios de reparaciones - Reparaciones de servicios informáticos y de comunicación - Comercios gastronómicos modalidad take- away.



Escobar:

- Servicios de rehabilitación física - Actividad de profesionales/colegiados con atención al público - Lavadero de automóviles.

- Mueblería - Venta Telefonía Celular - Reparación de Electrodomésticos.



Ezeiza:

- Agencia de remises.

.

Florencio Varela:

- Servicios inmobiliarios - Profesionales y técnicos: abogados, contadores, arquitectos, escribanos, gestores, agrimensores, profesionales y técnicos en seguridad e higiene laboral - Servicios contables.

- Arquitectura e ingeniería.

- Escribanía - Kinesiólogos - Podólogos - Nutricionistas y fonoaudiólogos - Agencia de remises - Electricistas, gasistas, plomería, electricidad, albañilería, pintores, jardineros, pileteros, herrerías - Lavadero de autos - Matafuegos (recarga, revisión) -Venta y reparación de automotores, motocicletas, bicicletas - Venta minoristas de materiales eléctricos - Pinturería - Madereras - Aberturas - Cerámicas - Viveros - Lubricentros - Ortopedias - Fabricación de calzado - Fabricación de indumentaria - Industria química y petroquímica - Fabricación de productos metalúrgicos, maquinaria y equipo - Fabricación de productos minerales no metálicos (Fabricación de ladrillos).



Lanús:

- Industria de Acero - Industria de Aluminio - Industria de la Pintura.



Tres de Febrero:

- Servicios contables - Venta al por menor de artículos de bazar y menaje - Comercios de cercanía de los siguientes rubros: bazar, decoración, librerías, mercerías, viveros y todo tipo de comercio no exceptuado previamente (se excluyen comercios gastronómicos de cualquier índole, venta minorista de productos textiles; prendas y accesorios de vestir; calzado; juguetes; artículos de esparcimiento y deportes: estos podrán funcionar solo a través de venta telefónica o por canales electrónicos, con entrega a domicilio) - Ferias francas de abastecimiento barrial - Servicios profesionales y actividad notarial - Servicio de Escribanías - Atención de Contadores públicos - Gráfica, ediciones e impresiones - Electrónica y electrodomésticos - Productos textiles - Química y Petroquímica - Celulosa y papel - Indumentaria - Madera y muebles.



Vicente López:

- Venta al por menor de máquinas y equipos - Venta de productos textiles - Venta al por menor de papel, cartón, artículos de librería - Venta al por menor de muebles y colchones - Venta al por menor de libros, revista y diarios - Venta al por menor de electrodomésticos - Venta de bicicletas y rodados - Venta al por menor de artículos de relojería y joyería - Venta al por menor de artículos de óptica y fotografía - Venta al por menor de artículos de iluminación - Venta de bazar y menaje.