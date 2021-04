En el último reporte de vigilancia de variantes de coronavirus en la zona del AMBA, arrojó que en la zona de la Ciudad de Buenos Aires el 60% de casos de coronavirus en esta segunda ola responde a la variantes de Manaos y Reino Unido, mientras que para la zona del Gran Buenos Aires, el porcentaje llega a 40%.

Según el informe, en Ciudad se observó que las variantes de Reino Unido y Manaos alcanzaron valores de frecuencia de detección del 27,1% para la primera variante y del 31,3% para la segunda durante la segunda semana de abril, en casos sin nexo epidemiológico con turismo.

Además, se observó que en el 39% de los casos de esa semana, responden a la mutación del virus identificada como "la variante andina" que fue identificada en Chile y Perú. Solo el 4,2% de las secuencias de la segunda semana de abril corresponden a virus que han circulado en la primera ola en la Ciudad

Situación en Gran Buenos Aires

En el caso del Gran Buenos Aires, el informe arrojó que se observó que la variante Reino Unido fue detectada en el 11,5% de los casos, mientras que la variante Manaos en el 26,9% de los diagnosticados con coronavirus en la segunda semana de abril. En todos los casos sin nexo epidemiológico con turismo.

"Los casos con la mutación de interés L452Q mostraron un incremento desde la SE7 hasta alcanzar el 57,7% de los casos de la SE15. De las muestras de GBA con esta mutación detectadas en semanas previas, 49 fueron confirmadas por secuenciación de genoma completo como linaje C.37", se desprende de del reporte de Consorcio Proyecto PAIS.

En tanto, la distribución variantes y mutaciones de interés epidemiológico entre las semanas epidemiológica 9 y la segunda semana de abril fue heterogénea dentro del GBA. Sólo el 3,8 % de las secuencias de la última semana analizada corresponden a virus que han circulado en la primera ola en el GBA.

En La Plata se observó que la distribución variantes y mutaciones de interés epidemiológico en las semana epidemiológica 12 y 14 indicó un claro predominio de la variante de Manaos con 27/34 casos analizados, lo que representa el 79,4%. Es decir, que de los casos positivo, casi el 80% es de la variante proveniente de Brasil.

Características de la variante Manaos

El médico sanitarista y asesor del gobierno bonaerense, Jorge Rachid, advirtió que la cepa de Manaos es una variante que "ataca, con mayor virulencia, a una franja etaria mucho más numerosa porque es la que va de los 40 a los 65 años". Además, hace varios habías había estimado que la variante iba a ser de las prevalentes en el país.



El especialista explicó a Telám que la cepa de Manaos es una variante "como la inglesa y la de Río de Janeiro que es una mutante que va cambiando proteína de su estructura". "Estamos hablando de moléculas, no de seres vivos, de seres que parasitan pero que no pueden sobrevivir por sí ni pueden tener vida propia, salvo la parasitación de huésped, cómo los seres humanos en este momento", explicó.



Indicó que cuantos más contagios hay, "mas la célula tiende a modificarse porque en algún momento deja de atacar, parasitar a los llamados grupos de riesgos, es decir las personas más débiles". "Es como si un cazador que está detrás de una manada y primero va cazando a los que van quedando rezagados, los más viejos, y después va a tener que aumentar la velocidad para alcanzar a los más jóvenes que quiere cazar", ejemplificó.



"La molécula hace lo mismo, va cambiando sus proteínas a los fines de poder parasitar sectores que hasta ese momento no parasitaba con firmeza, para poder actuar sobre mecanismos inmunológicos naturales que tienen las personas jóvenes", agregó.



El especialista apuntó que esa franja etaria, al ser más numerosa, "ocasiona más daño en el impacto de los sistemas sanitarios y también más muertes y esto es lo que está sucediendo cuando ese virus se hace dominante, aunque en Argentina todavía no es el virus prevalente".