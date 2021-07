Cerraron escuelas en Córdoba por contagios producidos con la cepa Delta: 160 aislados

Ya son 17 las personas contagiadas y más de 160 las aisladas por una persona que regresó de Perú contagiado y no cumplió con el aislamiento obligatorio.

Escuelas de la ciudad de Córdoba capital, a las que concurren integrantes de grupos familiares que estuvieron en contacto con el hombre que regresó de Perú con la variante Delta del coronavirus y no cumplió con el aislamiento obligatorio, fueron cerradas y permanecerán aisladas durante 48 horas. Ya son 17 las personas contagiadas y más de 160 los aislados por esta actitud enmarcada fuera de la ley.

En este contexto, el hombre, de 62 años, y de nacionalidad peruana, que regresó al país desde Perú la semana pasada, está siendo investigado por una fiscalía provincial de oficio y se intentaba determinar si "actuó con negligencia porque sabía que era positivo y podía propagar la enfermedad o si sólo violó el aislamiento porque no sabía que era positivo", según informó la agencia NA. También se evalua si el caso sigue siendo investigado por la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (UFES) del fuero provincial o pasa al federal.

En declaraciones a la prensa local, el fiscal federal, Maximiliano Hairabedián, señaló: "El simple hecho de no cumplir con las medidas de la autoridad tiene una pena de 6 meses a dos años pero la figura de contagiar y propagar la enfermedad peligrosa tiene una pena de 3 a 15 años de prisión". Además, el fiscal agregó: "Tiene una penalidad más grande porque es más grave la conducta. La persona tiene que saber que es portadora o representarse que puede serlo. No hace falta que sea positivo, basta que se represente, pero si no importa y salgo y que pase lo que pase, esa actitud de desprecio hace que se configure como un dolo eventual".

En tanto, el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba publicó en su cuenta de Twitter: "El Ministerio de Educación de la provincia informa que en virtud de la información de público conocimiento en relación al caso de la variante Delta, en la ciudad de Córdoba, se activó el protocolo de prevención en 2 escuelas estatales, 1 privada y 1 municipal". Y siguió: "Entre las acciones dispuestas por parte del área de Epidemiología de la cartera sanitaria se ha indicado aislamiento de burbujas y testeo de toda la comunidad educativa, desinfección de espacios y aislamiento estricto de contactos estrechos".

La secretaria de Prevención y Promoción de la Salud de Córdoba, Gabriela Barbás, confirmó que hasta el momento eran más de 160 las personas aisladas por ser contacto estrecho del hombre que viajó al exterior, y que se esperaban los resultados de los testeos realizados en todas las escuelas y familias vinculadas al caso.

El hombre que está siendo investigado había ingresado al país el pasado 19 de julio por el Aeroparque Jorge Newbery con test negativo. Dos días después, se le realizó el seguimiento telefónico y se programó el testeo correspondiente al séptimo día, y el 26 de julio cuando se le realizó el test para darle el alta, el resultado fue positivo.

Una vez que obtuvo el resultado positivo, se inició una investigación epidemiológica, ya que se supo que el hombre había tenido contacto con familiares durante el período que tenía que estar aislado.