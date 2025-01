Tormenta en Córdoba: un fuerte temporal azotó diferente ciudades y provocó destrozos

Un temporal azotó a Córdoba y los ciudadanos de la provincia atravesaron unas fiestas de Fin de Año bajo alerta amarilla por tormentas fuertes y caída de granizo. Hubo granizo en zonas de Calamuchita y caída de árboles y postes de alumbrado en Villa María. En la capital, en tanto, cayeron seis milímetros. Hasta este miércoles continuaba el alerta meteorológico.

En este marco, el vocero de la Secretaría de Riesgo Climático provincial, Roberto Schreiner, detalló que, en la ciudad capital, se reportaron oficialmente seis milímetros. "Llovió y ya puede haber crecidas en los ríos", advirtió en diálogo con Cadena 3. El alerta fue anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional en varias provincias del país y, este miércoles, continúa activo en el norte de Córdoba. "Primero hacía mucho calor y luego cayó piedra en muchos lugares", explicó Schreiner.

Entre las localidades más afectadas se encuentran Santa Rosa de Calamuchita y Villa Ciudad América, donde se registraron granizadas intensas. Mientras que en Villa General Belgrano y Los Reartes experimentaron muy poca lluvia. "En el sur llovió muchísimo y hubo mucho viento; en Berrotarán y Alcira Gigena, se reportaron voladuras de techos", dijo el vocero. En Villa María, los bomberos atendieron 110 llamadas por afección en la vía pública, incluyendo la caída de postes y árboles.

Tormenta en Córdoba: un fuerte temporal azotó diferente ciudades y provocó destrozos

En tanto, en Capilla del Monte, hubo un incendio en el basural y un rayo cayó cerca del Pan de Azúcar, que provocó otro incendio. El viento fue un factor predominante en algunas áreas. "La percepción es que hubo mucho más viento que agua", comentó el vocero a Cadena 3.

La temperatura bajó a partir de las 6 de la tarde, y la tormenta eléctrica se intensificó entre la 1 y 2 de la mañana. "Fueron como dos tormentas: una que empezó a la siesta y otra por la noche", explicó Schreiner. El vocero de la Secretaría de Riesgo Climático también hizo referencia a la situación climática que se prevé para el verano. "Parece que sí, no está lloviendo tanto. Hablamos del fenómeno 'La Niña', que genera sequía", aclaró.

El momento de tensión del Hotel Nono Luigi de Oncativo

El Hotel Nono Luigi de Oncativo, conocido por su innovador restaurante con robot mozo y aviones bar, fue afectado por un ráfagas de viento desprendió una parte del techo del establecimiento y dejó a tres personas heridas. Entre los afectados se encuentra una empleada del hotel que sufrió una fractura, mientras que las otras dos personas presentaron heridas leves y fueron rápidamente trasladadas por el servicio de emergencias local.

El incidente ocurrió en una habitación donde se alojaba un matrimonio con dos menores. Por el hecho, no se reportaron lesiones graves entre los huéspedes. Por último, Schreiner recordó la importancia de prevenir durante las tormentas. "Si hay tormentas eléctricas, no salgan a la calle. Eviten estar al lado de postes altos y no realicen actividades al aire libre. En Villa María, por ejemplo, se reportaron cuatro accidentes vehiculares durante la tormenta", cerró.

El techo de un hotel se volvió y afectó a 300 personas que festejaban Año Nuevo

En tanto, en el departamento Río Segundo, la localidad de Luque, el intendente Diego Viano habló con Cadena 3 y estimó que hubo una "cola de tornado". Se registraron durante el fenómeno algunas voladoras de techos y se debió evacuar a algunas personas. Luque sufrió también cortes de energía yn parte de la población seguía sin servicio. Indicó que hay importantes árboles que se cayeron y cortando las líneas de alta tensión.

Al ser consultado sobre el fenómeno climático, Viano sostuvo que podría tratarse de "una cola de tornado", ya que "ha derribado árboles de importante tamaño, sacándolos de las raíces". El intendente anticipó que se prevé un "verano zigzagueante en materia de clima" y enfatizó la importancia de estar alertas ante futuros eventos climáticos.