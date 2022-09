Neonatal de Córdoba: encontraron un feto en la cámara séptica

Los restos fueron hallados por el servicio que realiza la limpieza semanalmente. El Ministerio de Justicia denunció el hecho. La enfermera Brenda Agüero declaró durante más de una hora y media ante el fiscal Garzón por la muerte de los bebés.

El horror sacude una vez más al Hospital Materno Neonatal “Ramón Carrillo de Córdoba: anoche, cerca de las 20, el Ministerio de Salud de Córdoba informó a través de Twitter que en una cámara séptica se había encontrado un feto y que el hallazgo ya fue denunciado ante la Justicia: “El Ministerio de Salud informa que, durante la limpieza semanal de una cámara séptica del Hospital Materno Neonatal realizada el día de hoy, personal de mantenimiento extrajo restos de un feto de 9 cm de longitud, 30 g de peso y aproximadamente 12 semanas de gestación”.

El Ministerio, que ahora dirige Gabriela Barbás, informó que “ante esta situación, el servicio de Anatomía Patológica procedió a su resguardo y análisis, y el Director Médico, Marcelo Argüello, realizó la denuncia correspondiente en la Unidad Judicial 18”.

El pasado jueves 25 de agosto, el ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, renunció a su cargo, envuelto en sospechas por haber encubierto o actuado negligentemente al no investigar la muerte de cinco bebés nacidos sanos entre los meses de marzo y junio de este año. Hace casi un mes, el jueves 11 de agosto, el propio Cardozo informó oficialmente que en el Hospital Materno Neonatal “Ramón Carrillo” de esta Capital habían muerto al menos cinco bebés recién nacidos y que se había iniciado una investigación administrativa y otra judicial.

Al día siguiente, el ministro informó que una enfermera era sospechosa de haber causado las muertes de los cinco bebés, además de haber realizado prácticas en otros ocho recién nacidos que sobrevivieron, aunque algunos resultaron con severas secuelas.

El viernes 19 de agosto, una semana después de haber sido señalada como la responsable de las muertes, la enfermera Brenda Agüero fue imputada por el fiscal Raúl Garzón por el delito de “homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado” e inmediatamente fue detenida y alojada en el complejo carcelario de Bouwer, al sur de esta Capital. El fiscal también imputó a la ex directora del hospital Neonatal, Liliana Asís, y las responsables del área de Neonatología, Marta Gómez Flores y Adriana Morales, por los delitos de incumplimiento de sus deberes como funcionarias públicas.

El ex ministro Cardozo había decidido separar de sus cargos a Asís, Gómez Flores, Morales, al jefe del servicio de Tocoginecología, Obdulio Paredes, y a la jefa de Enfermería, Alicia Ariza.

La purga ministerial llevada adelante por el ahora ex ministro intentó delimitar la investigación judicial sólo al ámbito del Neonatal, por lo que los funcionarios separados fueron reemplazados por el director de Hospitales de Capital, Esteban Ruffin; y la directora de Maternidad e Infancia, Marcela Yánover.

Limpieza semanal

Anoche, el director médico del Hospital Materno Neonatal, Marcelo Argüello, adelantó a los medios cordobeses que el hallazgo del feto fue realizado por personal de limpieza que una vez por semana hace el mantenimiento de la cámara séptica donde confluyen los drenajes del edificio: “Inmediatamente se dio participación al servicio de Anatomía Patológica, para que resguarde los restos. Y luego decidimos dar participación a la Justicia para que esclarezca el origen de los mismos”. El director del Neonatal admitió que existe la posibilidad de que los restos humanos hallados sean producto de un aborto espontáneo en curso de una paciente que concurrió al hospital, y que se deshizo de los restos en uno de los baños del lugar: “Hasta no tener una certeza de lo ocurrido, la voluntad es que se esclarezca este hecho a través de la Justicia”, señaló.

Para el director Argüello, el hallazgo del feto en la cámara séptica del hospital, no tendría relación con los casos de bebés muertos en el primer semestre del año, aunque la Justicia debe determinar si ambos hechos están relacionados.

Declaró la enfermera

La enfermera Brenda Agüero, señalada por el Ministerio de Salud de Córdoba como la presunta responsable de las muertes de los bebés e imputada y detenida por orden del fiscal Garzón, declaró ayer durante más de una hora y media y uno de sus abogados defensores, Luis Pareja, le dijo a El Destape que “Brenda negó los hechos de los que se la acusa, brindó una extensa declaración y le dijo al fiscal Garzón que ella ya había advertido a las autoridades del hospital que en abril del año pasado, un bebé presentaba tres pinchazos en forma de 'V'. Mi clienta dijo que en el hospital todo el mundo sabía que algo pasaba y que los empleados avisaron a las autoridades y no hicieron nada”.

Brenda Agüero está alojada en el penal de Bouwer, aislada, y sólo recibe visitas de sus familiares, su mamá, su papá y sus hermanas. Ayer, asistida por sus defensores ingreso al despacho de la Fiscalía cerca de las 11, donde le leyeron la acusación y le preguntaron si deseaba declarar. Tras negar los hechos de los que se la acusa, la enfermera decidió declarar ante Garzón y el fiscal coadyuvante Horacio Vázquez: “Brenda denunció ante la Dirección del Hospital las anormalidades por las muertes de bebés nacidos sanos, fue entre abril y mayo pasado. Lo comunicó verbalmente, por mensajes, por llamadas, se lo dijo a una delegada gremial del SEP (Sindicato de Empleados Públicos) y a las jefas de enfermería. Lo que dice mi clienta lo puede decir cualquier enfermera, esto se sabía y se tapó”, sostuvo Pareja ante El Destape.

El defensor de Brenda Agüero agregó que “en la declaración, que duró una hora y cuarenta minutos, mi clienta le dijo al fiscal Garzón textualmente ‘todo lo que le estoy diciendo, Usted lo tiene en mi teléfono que Usted tiene secuestrado. Fíjese las fotos, los chats y las llamadas, está todo ahí”.

La Justicia realizó la autopsia a dos bebés, uno de los casos fue denunciado por una médica y otro por los padres; dos causas que se iniciaron antes de junio pasado, y cuyos resultados patológicos determinaron la presencia de potasio en los cuerpos de las víctimas. Los otros tres casos recién comenzaron a ser investigados en el último mes, luego de que Cardozo lo diera a conocer a los medios. Además se investigan lesiones y pinchazos en ocho bebés que están vivos.

En su declaración de ayer, Brenda Agüero ratificó ante Garzón que ella prestaba funciones “en el servicio de Obstetricia, no en el de Neonatología” y que “en uno de los casos investigados y cuya muerte se le imputa, no tuvo contacto con el bebé, ya que nació a las 4.30 y murió a las 23.20. El turno de Brenda es de 6.30 a 14.30. Respecto del segundo caso que se le imputa, mi clienta declaró ante los fiscales que sólo lo tuvo en brazos no más de cinco minutos y delante de otro personal”.

¿Infección intrahospitalaria?

El abogado Luis Pareja señaló a El Destape que “Brenda está muy segura de lo que declaró. Le dijo al fiscal Raúl Garzón que ratifica todo lo que está en su teléfono, que lo analicen y que no tiene ningún problema en someterse a un careo con las autoridades del Hospital Neonatal y con el resto del personal. También manifestó que hubo una reunión entre las jefas del Servicio de Enfermería, allí decían que era probable que las muertes de los bebés sean por un problema intrahospitalario. Brenda declaró que ni las jefas ni la Dirección se abocaron a investigarlo. Lo taparon”.

El defensor de la enfermera sostuvo, además, que su clienta “cuando comenzó a ver todas estas cosas, pidió un traslado, un pase a otro sector. Como no se lo dieron, no lo autorizaron, intentó regresar al Sanatorio Allende, donde ya había trabajado antes”.

También aseguró que “no hay una sola prueba objetiva contra Brenda, la prueba es por demás débil, no llega ni al nivel de indicio. Así como está imputada y detenida Brenda, podrían haber imputado y detenido a más personas, porque la prueba es muy pobre. Las sospechas se basan, se apoyan en el registro laboral, la coincidencia de los días de trabajo de Brenda con los días en que hubo muertes o problemas en bebés. A eso se le suma algún señalamiento no individualizado de algún testigo, algo muy endeble. Cuando finalice la ronda de indagatorias y se levante el secreto de sumario vamos a solicitar el cese de prisión de nuestra clienta”, señaló Luis Pareja.

-En algunos medios salió publicado que familiares de los bebés lesionados y fallecidos habían denunciado que “Brenda es un monstruo” ¿Esos testigos aportaron prueba nueva?

-No, y se lo dije al fiscal, yo mismo se lo señalé. ¿Alguna persona señaló con nombre y apellido a mi defendida como una de las personas involucradas en estos hechos de maltrato? Y el fiscal me respondió que no, que sólo habían hablado de “una enfermera”, sin dar detalles para individualizarla.

A partir de la declaración de Brenda Agüero, el fiscal Raúl Garzón tiene 10 días para resolver la situación procesal de la principal imputada: puede dictar la prisión preventiva o dejarla en libertad y seguir el proceso en libertad.

Está previsto que la semana próxima declaren las otras tres imputadas, la ex directora del Neonatal, Liliana Asís; la jefa de Neonatología, Martha Gómez Flores, y la médica Adriana Morales.

La investigación judicial por la muerte de los bebés ya tiene ocho cuerpos, 1.600 fojas, y aún está bajo secreto de sumario.