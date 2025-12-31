La guitarra más grande del mundo está en Córdoba: cuenta una historia de amor y se ve desde Google Earth

En el sur de la provincia de Córdoba se encuentra una joya natural única en el mundo: la Estancia La Guitarra. Se trata de un bosque de 7000 árboles que forman una guitarra y que se puede apreciar desde el cielo. Creada por un productor agropecuario, el diseño paisajístico es la prueba de una verdadera historia de amor.

Estancia La Guitarra: la historia de amor detrás de la guitarra más grande del mundo

La estancia La Guitarra, de 25 hectáreas, fue creada por el productor agropecuario Pedro Martín Ureta para homenajear a su esposa, Graciela Yraizoz, amante de la música y especialmente del instrumento musical.

Ambos se conocieron en la década del 60 y, a pesar de la diferencia de edad (ella tenía 17 y él 28 años) se enamoraron. Durante un vuelo sobre una llanura Graciela vio un campo en forma de balde y le dijo a su marido que su estancia podría tener la forma de una guitarra. Este se convirtió en un proyecto que nunca lograban concretar.

La estancia La Guitarra ocupa 25 hectáreas y Pedro Ureta tardó 5 años en construirla

Sin embargo, en 1977 cuando estaba embarazada del que hubiera sido el quinto hijo de la pareja, Graciela sufrió un aneurisma cerebral que terminó repentinamente con su vida a los 25 años. Para homenajearla, finalmente Pedro decidió crear la guitarra y cumplir el sueño de su esposa: plantó 7000 árboles, de 15 y 25 cm, junto a sus hijos a lo largo de una superficie de 1200 metros de largo y 400 de ancho.

Le costó cinco años terminarla. La gran guitarra sobrevivió diferentes tipos de climas desde calores extremos hasta tornados y granizos. Uno de los datos que más llama la atención es que el hombre solo vio su obra por fotos, porque temía volar. Pedro Ureta falleció en 2019 a sus 79 años y hoy sus hijos, Ignacio, María Julia, Soledad y Ezequiel son los encargados de mantener la estancia La guitarra.

Cómo es la guitarra natural más grande del mundo: los detalles

La estancia La Guitarra está construida en sus contornos por pinos cipreses californianos de color verde oscuro, las 6 cuerdas del mástil están hechas con eucaliptos medicinales de un tono característico azulado, mientras que el puente -al igual que la estrella que decora la boca de la guitarra-, están delineadas por pinos cipreses de piña.

Tras los días de lluvia, al lavarse los árboles, los colores se manifiestan más intensos y vivos, se puede apreciar que si bien todos los cipreses son verdes, no hay un pino ciprés que tenga el mismo color que otro, según destaca Ezequiel Ureta en la página oficial de la estancia.

La estancia fue fotografiada por la NASA y su historia recorrió el mundo

La guitarra y su magnitud han recorrido el mundo, ya que esta joya natura fue fotografiada por la NASA y se puede ver desde Google Earth (coordenada -33.867865, -63.988014). Su historia ha emocionado a personas alrededor de todo el planeta.

¿Se puede visitar La Guitarra?

La estancia La Guitarra se encuentra en la zona rural de General Levalle, sobre la ruta provincial 10, a más de 20 kilómetros del pueblo. El sitio no funciona como un centro turístico convencional con horarios, sino que es una propiedad privada aunque la familia dueña suele recibir a visitantes y turistas. Siempre es clave consultar en el pueblo antes de ir.