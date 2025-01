El duro relato de otra madre que sufrió la muerte de su bebé en Córdoba: "Me condenaron a vivir sin mi hija"

Brisa Molina tenía 17 años cuando nació su hija Melody

La tercera semana del juicio por las muertes de cinco bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba entre marzo y junio de 2022 comenzó con el desgarrador testimonio de Brisa Molina, de 19 años. “A mi bebé me la mataron y a mí me condenaron a vivir sin mi hija”, dijo de manera muy cruda sobre el trágico final que tuvo que atravesar su bebé Melody.

El testimonio de Brisa se dio en el marco de la novena audiencia del histórico proceso judicial para establecer responsabilidades en los ataques seriales en el centro de salud cordobés, donde cinco recién nacidos fallecieron y ocho sobrevivieron. La enfermera Brenda Agüero es la principal acusada de los 11 imputados.

Brisa tenía apenas 17 años cuando quedó embarazada y estaba cursando el último año de la escuela secundaria. Frente al jurado popular, reveló el episodio desgarrador que tuvo que sufrir el día del parto: se dirigió al Hospital Neonatal el 5 de junio con dolores, pero como tenía 1 de dilatación, los médicos la hicieron volverse a su casa.

Si bien retornó a las horas, como tenía 4 de dilatación, otra vez le dijeron que tenía que irse a su hogar. Entre sollozos, Molina contó: “Les dije que no me podía volver, que no tenía plata. Me dejaron afuera del hospital. Quede sentada en una pirca con dolores tremendos. Hacía mucho frío”, reveló la mujer, menor de edad en ese entonces.

Horas más tarde, los médicos la autorizaron a ingresar y la joven narró que entró sola al preparto y a la sala de parto, donde había personal de enfermería y médico. Describió a un hombre, aunque no pudo distinguir a las mujeres. Su beba nació a las 4.28 del 6 de junio con un apgar de 8/9. “Mi beba lloraba porque había nacido y yo lloraba de emoción”, aseguró.

Luego, afirmó que las enfermeras cambiaron a la bebé, mientras a ella la estaban cosiendo en el lugar. Melody tomó el pecho y se la veía en buen estado. En la sala de posparto relató que a eso de la 7 o 7.30 hubo cambio de guardia. Poco después, pasaron a Brisa a sala común donde compartió habitación con otra madre, llamada Ludmila.

"Me hicieron creer que tenía algo en el corazón", contó Brisa conmocionada este lunes 20 de enero.

Juicio por el asesinato de bebés en Córdoba: el crudo relato de la madre de Melody

Un momento clave de su relato fue cuando mencionó que en horas de la tarde le cambió el pañal a la beba y notó un punto rojo en su ropa. Pensó que era normal: “No le di mucha importancia. Yo era chica. Era mi primer bebé”, sostuvo Brisa entre llantos. A Melody ya la habían vacunado en sus piernas.

La joven contó que a la tarde la bebé no tomaba el pecho y que las enfermeras le dijeron que "era normal", al igual que sus manos frías. Además, contó que a las 21 se durmió con su hija a su lado. También le notó los ojos hacia abajo, una actitud diferente a la que había tenido durante la mañana.

Cuando se despertó, vio las luces apagadas y que le habían dejado la cena. Allí notó que la beba no lloraba, que le hablaba y no respondía. La mamá de al lado (Ludmila), llamó a las enfermeras, quienes se la llevaron de inmediato a otra sala.

“Yo me puse muy mal, me quisieron dar un calmante y yo no lo tomé. Mi bebé estaba mal”. Su relato luego fue desgarrador: “Ahí me encerraron tres veces enfermeras en una sala y me dijeron que no avise a mi casa. Yo igual le dije a mi mamá, que vino y se cruzó con las tres enfermeras”.

A eso de la 1 de la madrugada me dijeron que la iban a subir a la UTI. “Estaba en la incubadora. A las 4 de la mañana mi abuela me dijo que la vida de la beba se había cortado”, aseguró conmocionada. La autopsia determinó que su beba murió en la madrugada del 7 de junio de 2022 por un exceso de potasio en su cuerpo.

“No me supieron dar explicaciones. La directora del hospital (Liliana Asís, a quien identificó con sus características físicas) le dijo que no sabía cómo explicarle, que no les había pasado algo así y me dijo que podía hacer autopsia. Me hicieron creer que tenía algo en el corazón”, recordó.

A diferencia de varias madres que lanzaron duras acusaciones contra la enfermera Aguilar, Brisa no la mencionó directamente. En medio de tanto dolor, guardó la ropa de Melody, que luego fue entregada a la unidad judicial y es una prueba en la causa.