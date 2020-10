Luego de dos meses de incendios que consumieron cerca de 100 mil hectáreas de bosque nativo –más de 40 mil en agosto y unas 60 mil en septiembre-, el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, anunció el estado de Alerta Roja para los incendios forestales, por lo que ya recibe ayuda de la Nación y se sumarán bomberos de otras provincias como Santa Fe y Entre Ríos. “Nos comunicamos con Protección Civil de la Nación y se ha dado un alerta roja”, señaló el director de Defensa Civil de Córdoba, Diego Concha. También se hizo presente en La Cumbre el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié.

El funcionario cordobés señaló a los medios que los equipos de la Nación “van a trabajar en la extinción de incendios en los sectores más complicados”. En la madrugada del viernes ya habían llegado 64 brigadistas con camiones y pickups enviados desde el Ministerio de Ambiente de la Nación, que servirán como refuerzo al combate del fuego en la zona de La Cumbre. “La ayuda fue solicitada recién ayer. Esta es una situación excepcional pero se va a volver a repetir, estamos atravesando una sequía histórica. Es la expresión más nítida del calentamiento global y el cambio climático. Estamos asistiendo a situaciones que lamentablemente se van a repetir a lo largo del tiempo”, afirmó Cabandié.

Cuando lo consultaron sobre el tiempo que los efectivos nacionales se quedarían en Córdoba, Cabandié fue categórico: “Lo que haga falta. Fíjese que en la zona del Delta estamos hace seis meses. Hay que tener mayor grado de responsabilidad, hay provincias que no tienen un sistema de fuego, no es el caso de Córdoba; de hecho en el Consejo Federal de Medioambiente estamos trabajando para que todas las provincias puedan robustecer o incrementar sus sistemas provinciales de manejo del fuego”.

El jueves, el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, a través de su cuenta de Twitter había dado cuenta de que sigue de cerca la situación en Córdoba: “Desde el Gobierno nacional enviamos siete aviones a Córdoba para combatir el fuego y sobrevolé dos veces las zonas afectadas para evaluar los daños. Además, hay 200 brigadistas listos para actuar ni bien la provincia lo solicite”. La semana pasada, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, informó que Casa Rosada le envió a Schiaretti $ 150 millones de Aportes del tesoro de la Nación (ATN) que se destinarán a paliar la emergencia ambiental.

La comunicadora ambientalista Agustina Sosa coincidió con el ministro de Ambiente de la Nación, y le dijo a El Destape que “sin dudas las sequías originadas por el cambio climático tienen que ver con lo que estamos viviendo en Córdoba hoy". Asimismo, señaló: "Pero es imposible pensar en una solución sin alternativas radicales en el sistema actual. Es imposible pensar esta tragedia ambiental por fuera de la matriz ideológica y económica. Es hora de repensar los métodos de producción y consumo; proteger y restituir nuestras especies nativas, demandar que no se construya sobre suelo donde antes hubo bosque, que se cumplan las leyes y entender que no alcanza con un Plan de Manejo del Fuego si no es financiado”.

Sosa cuestionó la demora del gobernador Schiaretti en aceptar la ayuda de la Nación: “¿Por qué el gobernador Schiaretti, con media provincia incendiada, se resistió tanto a recibir la ayuda que le ofreció la Nación?, ¿por qué de los 200 brigadistas sólo aceptó que envíen 64 y recién lo hizo cuatro semanas después?, se podrían haber evitado los incendios de septiembre que consumieron 60 mil hectáreas”.

La divulgadora ambientalista remarcó que “hay una campaña de medios hegemónicos que insisten en mencionar que la mayoría de las hectáreas incendiadas responden a “pajonales” o “matorrales” evitando hablar de bosque nativo; hasta Piñón Fijo salió a cuestionar esa versión". Y sumó: "Lógicamente, si nos quedaba menos del 3% de bosque nativo, la mayor superficie de lo quemado pueda corresponder a matorrales, lo que se oculta es que tienen las mismas especies o potenciales especies que un bosque nativo”.

Mientras que Claudio Vignetta, secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes de Córdoba, señaló: “Hemos determinado la alerta roja para las provincias vecinas de Santa Fe y Entre Ríos, que nos asistirán con otros 45 bomberos. Asimismo, mantendremos la alerta amarilla para el resto de las provincias que quieran colaborar en caso de que sea necesario”. La provincia de Santa Fe había enviado bomberos en 2013 y fueron a combatir los incendios en el valle de Traslasierras, en el oeste cordobés.

Actualmente, en los distintos focos de incendios de campos que hay en toda la provincia, trabajan unos 5.000 bomberos y brigadistas voluntarios de 190 cuarteles de bomberos voluntarios.

Diego Concha informó ayer que se evacuó el paraje de Cruz de Caña en el departamento Cruz del Eje por un foco que avanza velozmente: “Tenemos cinco aviones hidrantes trabajando en el lugar, incluso con visibilidad nula”, detalló el director de Defensa Civil provincial. Desde hace más diez días, los bomberos, brigadistas y vecinos intentan vanamente apagar con tres frentes en el norte de Punilla y Cruz del Eje; en los alrededores de Alta Gracia y Falda del Carmen, y en las Sierras del Sur: “También estamos trabajando en la zona de Las Albahacas, Chacay y Alpa Corral”, dijo Concha; y agregó que “también los bomberos trabajan en el Cerro Blanco en Tanti; Río Pinto hacia abajo, en la zona de Carpintería; y en la zona de Candelaria, donde anoche fue muy difícil y se pudo prevenir del fuego a las viviendas”.

Por último, el secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes de Córdoba, Claudio Vignetta, detalló que “en Las Chacras, en proximidades de La Paz, personal de ocho cuarteles de bomberos se enfrentaron con un perímetro de 900 metros de extensión. Lo propio sucedió en otros sectores como Río de los Sauces, Villa El Chacay, Las Albahacas y Huerta Vieja”.