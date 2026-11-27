Los hinchas de Estudiantes de La Plata que viajen a Montevideo para acompañar al equipo en la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras deberán cumplir con una serie de requisitos migratorios y vehiculares para cruzar la frontera en sus propios autos.

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El encuentro se disputará este sábado y ya generó un importante movimiento de simpatizantes que preparan caravanas desde La Plata y otros puntos del país hacia la capital uruguaya. Para evitar demoras en los controles fronterizos, quienes elijan trasladarse por vía terrestre deberán revisar la documentación personal, los papeles del vehículo y la cobertura del seguro.

La documentación exigida incluye tanto los requisitos para ingresar a la nación vecina, como las autorizaciones necesarias para circular con un automóvil argentino fuera del país. También hay algunas cuestiones que conviene resolver antes de salir, como la cobertura internacional y el sistema de peajes.

¿Qué documentos hay que presentar para viajar en auto a Uruguay?

De acuerdo con las disposiciones de la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay, los argentinos que ingresen con un vehículo particular deberán llevar los siguientes documentos:

DNI o pasaporte: cada pasajero debe contar con un documento de identidad válido para circular dentro del Mercosur.

Licencia de conducir: el conductor debe presentar el registro habilitante vigente.

Cédula verde o título del automotor: se debe acreditar la titularidad del vehículo mediante la documentación correspondiente.

Autorización para conducir en el exterior: si la persona que maneja no es la titular del automóvil, necesita un poder suficiente, instrumentado mediante documento público.

Seguro Mercosur o Carta Verde: es obligatorio contar con una cobertura de responsabilidad civil internacional vigente para circular por Uruguay.

Constancia de ingreso como turista: corresponde al registro migratorio que se realiza al ingresar al territorio uruguayo.

Uno de los puntos que requiere especial atención es el seguro del automóvil. Tener una póliza contratada en la Argentina no significa que todas sus prestaciones tengan vigencia automática en el exterior. Por eso, antes de viajar, es necesario comprobar que incluya la responsabilidad civil internacional exigida por el Mercosur.

"Cuando un siniestro ocurre fuera del país, es importante conocer de antemano qué alcance tiene la cobertura y cuáles son los canales de asistencia disponibles. Tener esa información antes de viajar permite actuar con mayor claridad ante un imprevisto y evitar demoras en la gestión. También es fundamental conservar la documentación y seguir las indicaciones de la aseguradora durante todo el procedimiento", explicó Fernando Rodríguez, especialista en Derecho del Seguro, en diálogo con 0221.

Otro aspecto importante es llevar los documentos impresos, además de conservar sus versiones digitales cuando corresponda. También se recomienda tramitar el Pase Turista, necesario para circular por los peajes uruguayos, que no cuentan con la modalidad de pago manual.

Por último, quienes conduzcan deberán tener presente que Uruguay aplica tolerancia cero de alcohol al volante. La recomendación es organizar los traslados con anticipación, revisar el estado del vehículo y respetar las normas de tránsito durante todo el recorrido.