Con la llegada inminente de diciembre y el aumento de las temperaturas, incluso un balcón o una terraza pequeña puede transformarse en un refugio ideal para la fauna urbana, favoreciendo la visita de las mariposas, abejas, picaflores y otras aves autóctonas. Según destacó Pablo Preliasco, ingeniero agrónomo de la Fundación Vida Silvestre Argentina, los espacios verdes dentro de las casas y departamentos cumplen un rol valioso en la biodiversidad de las ciudades cuando se incorporan plantas nativas.

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El especialista explicó que muchas mariposas dependen de determinadas especies nativas para alimentarse y cumplir su ciclo de vida. Por esta razón, a la hora de armar el espacio verde de una vivienda, conviene tener en cuenta que no todas las plantas cumplen el mismo rol: algunas proveen néctar a los adultos y otras funcionan como alimento para las orugas. Además, Preliasco señaló que es clave evaluar las horas de sol del balcón, el lugar disponible para las macetas y el porte final de cada planta.

Especies autóctonas recomendadas y cuáles evitar

Combinar distintas plantas permite ofrecer recursos variados a los visitantes del balcón:

Para mariposas y ciclo de vida: Las asclepias se asocian con la alimentación de las mariposas monarca; las aristoloquias , con la mariposa borde de oro; y el mburucuyá , con las mariposas espejitos.

Para picaflores y polinizadores: La salvia guaranítica y la talilla aportan flores con néctar.

Frutos y semillas (si hay espacio): En balcones o terrazas con mayor lugar se pueden sumar especies nativas como ñangapirí , guayabo colorado , guabiyú y sauco .

Qué evitar: No conviene incorporar especies exóticas invasoras como el ligustro o la acacia negra, que pueden perjudicar los ambientes naturales.

Algunas plantas ofrecen néctar a las mariposas, mientras que otras sirven de alimento para las orugas.

Agua fresca, refugios y sin pesticidas

Durante los días calurosos, ofrecer agua fresca y limpia, renovada con frecuencia en recipientes poco profundos, ayuda a aves y otros animales. Para los insectos, colocar piedras u otras superficies de apoyo permite que beban sin sumergirse. En terrazas o lugares más amplios, también pueden evaluarse cajas nido adaptadas a las aves locales, cuidando su ubicación y seguridad.

Por último, como bien informó La Voz, el ingeniero Preliasco subrayó la importancia de no utilizar pesticidas ni otros productos químicos que dañen a los polinizadores y demás fauna. Esto se debe a que una mayor variedad de plantas e insectos contribuye al equilibrio ambiental incluso en superficies pequeñas como un balcón, una terraza o un pequeño jardín de una casa.