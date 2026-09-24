La contradicción de los hombres argentinos: un estudio revela que quieren ser padres pero no se involucran en la crianza.

La caída de la natalidad en Argentina suele analizarse desde las decisiones de las mujeres, pero una encuesta nacional pone el foco en otro aspecto, qué lugar ocupa la paternidad en los proyectos de los varones y cuánto pesa la distribución de los cuidados a la hora de decidir tener hijos.

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Según el estudio Deseos reproductivos en la encrucijada: Motivaciones y barreras para decidir en un contexto de baja natalidad, realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina, el 68% de los varones considera importante la paternidad para alcanzar una vida plena. A su vez, el 54% asegura que todavía no tiene la cantidad de hijos que desearía.

El dato resulta particularmente significativo entre los más jóvenes. Entre los varones de 18 a 24 años, el 56% considera importante o indispensable tener hijos para alcanzar una vida plena, frente al 34% de las mujeres de la misma edad. De esta manera, mientras entre las mujeres jóvenes aparece un cuestionamiento más marcado a la maternidad como mandato, la paternidad continúa siendo un proyecto valorado para una parte importante de los varones.

Sin embargo, el deseo de tener hijos convive con una distribución desigual de las responsabilidades familiares. El relevamiento muestra que la participación masculina se concentra especialmente en actividades recreativas: el 21% de los varones señala que tiene un rol activo en jugar con sus hijos, mientras que las tareas vinculadas con las necesidades básicas, la salud, la higiene y la organización cotidiana siguen recayendo principalmente sobre las mujeres.

Esta diferencia también aparece al analizar las decisiones reproductivas. El 18% de las mujeres que tuvieron menos hijos de los que hubieran querido afirma que el bajo involucramiento de su pareja en las tareas de cuidado y del hogar influyó en que no tuviera más hijos.

Cuál es el temor que aparece entre los varones

Uno de cada tres varones, el 33%, teme que convertirse en padre pueda perjudicar el vínculo con su pareja. Entre las mujeres, ese temor alcanza al 22%, una diferencia de 11 puntos que convierte a esta en la única preocupación relevada en la que el porcentaje masculino supera al femenino. Al mismo tiempo, la percepción sobre el efecto de los hijos en la pareja presenta otra diferencia. El 73% de los varones considera que tener un hijo fortalece el vínculo, mientras que entre las mujeres esa percepción desciende al 51%.

El estudio también detectó otras motivaciones que aparecen con mayor peso entre los varones, como el deseo de tener un hijo de determinado sexo, preservar el apellido o el patrimonio, comprobar la propia fertilidad y obtener reconocimiento social asociado a la paternidad.

Entre los varones de 18 a 24 años, el 56% considera importante o indispensable tener hijos para alcanzar una vida plena.

Los resultados muestran así una tensión, la paternidad continúa siendo un proyecto deseado y valorado por una parte importante de los varones argentinos, pero la experiencia concreta de la crianza todavía presenta una fuerte desigualdad en la distribución de las tareas.

“Comprender cómo los varones imaginan la paternidad, qué expectativas tienen y qué lugar ocupan los cuidados en sus decisiones es fundamental para analizar el escenario demográfico del país”, sostuvo Mariana Isasi, jefa de Oficina de UNFPA en Argentina.

En ese sentido, el organismo plantea que analizar las decisiones reproductivas requiere incorporar tanto las expectativas de los varones como las condiciones en las que se organiza la vida familiar. La autonomía reproductiva y la corresponsabilidad en el hogar aparecen como elementos centrales para comprender por qué muchas personas terminan teniendo menos hijos de los que originalmente deseaban.