Tiene 39 años: se cayó a un pozo en Constitución y tuvieron que rescatarlo

Durante el mediodía de este viernes, el barrio porteño de Constitución fue testigo de un gran accidente. Un hombre de 39 años, que trabajaba como operario, cayó a un pozo de una obra en construcción mientras realizaba tareas, generando en el obrero heridas de distinta gravedad.

Debido a este incidente, los Bomberos del Grupo Especial de Rescate (GER) debieron montar un operativo de emergencia. Afortunadamente, los rescatistas pudieron salvar a la víctima y darle atención médica.

En el momento en que lograron sustraer al hombre del pozo, personal del SAME arribó al lugar de los hechos; posteriormente, la ambulancia derivó al lesionado al Hospital Argerich, ubicado en la calle Pi y Margall 750, en el barrio de La Boca.

Según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió en la esquina de la calle Perú y avenida Brasil. Por el momento, se pudo comprobar que la víctima sufrió politraumatismos y que está siendo tratada.

Córdoba: mujer de 82 años cayó a un pozo y fue rescatada por los bomberos

Recientemente, un terrible accidente se produjo en el barrio Poeta Lugones, de la provincia de Córdoba, en el que una jubilada de 82 años cayó repentinamente a un pozo de nueve metros de profundidad en el patio de su casa.

El incidente dio lugar a una intervención de agentes del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) que logró sacar a la mujer con vida mediante un operativo que incluyó sogas, escaleras y maniobras precisas.

El hecho sucedió en una vivienda situada en la calle César Carrizo al 2500, en la cual la mujer cayó dentro de un agujero y, gracias al aviso de un vecino, se dio inicio a la intervención para rescatarla.

A raíz del accidente, la víctima presentaba a simple vista múltiples lesiones; posteriormente, el personal del servicio de emergencias 107 le diagnosticó politraumatismos leves y dispuso su traslado al Sanatorio Allende al cual ingresó junto a su hija.

Este hecho logró resolverse de forma efectiva gracias al programa de seguridad ciudadana conocido como Cordobeses en Alerta, el cual también permitió solucionar otros hechos de inseguridad. Este programa es una herramienta de participación ciudadana diseñada para prevenir el delito. La herramienta en cuestión conecta a los vecinos con las fuerzas de seguridad a través de WhatsApp.

Cordobeses en Alerta ha sido sumamente efectivo para detener diversos actos delictivos entre los que se encuentran intentos de robo en la calle, en viviendas y hurto de objetos.